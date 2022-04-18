Буря перед штилем: в марте спрос на новостройки в Татарстане вырос в два раза
В марте на рынке жилья был ажиотаж: по сравнению с прошлым годом спрос на новостройки вырос в два раза, на вторичное жилье – почти на 20%. Спрос подогревали слухи об отмене льготной ипотеки и заморозке банковских вкладов. Но затишье наступило уже в апреле. Вторичку почти не покупают, а первичка держится за счет субсидированной ипотеки.
Прощальные рекорды
В марте застройщики успели сорвать хороший куш. По сравнению с февралем число сделок на долевом рынке Татарстана выросло на 50%, а год к году – сразу в два раза. Об этом говорит свежая статистика Росреестра по РТ.
|Январь
|Февраль
|Март
|2021
|2004
|1347
|1316
|2022
|1993
|1954
|2936
Спрос на вторичное жилье вырос чуть меньше. Вероятно, потому что на вторичку не действует программа льготной ипотеки. И все же по сравнению с февралем число сделок купли-продажи в Казани выросло на 17%. Примерно таким же был и рост март к марту.
|Январь
|Февраль
|Март
|2021
|3238
|4931
|4641
|2022
|3586
|4619
|5393
Конечно, этот рост на жилищном рынке был нездоровым и напоминал агонию: одни пытались успеть купить квартиру для семьи, другие – спасти деньги.
Почему вырос спрос?
Называем три основные причины.
1. Покупатели боялись, что вырастут ипотечные ставки
Напомним, в марте льготную ипотеку на новостройки можно было взять по ставке до 7% годовых. Однако правительство признало, что сохранить программу на этих условиях не получится, поэтому заемщики, у которых была одобрена ипотеки, не стали тянуть с покупкой недвижимости.
2. Покупатели спешили купить квартиры до того, как вырастут цены
«В начале марта предложений стало меньше, и на этом фоне было даже небольшое увеличение стоимости квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Дальше последовали заявления представителей власти о том, что затраты на строительство растут. Это также послужило толчком к покупке новостроек», – отмечает директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.
3. Деньги перетекли из банков на жилищный рынок.
В марте многие инвесторы забирали деньги и с рублевых, и с валютных вкладов на фоне неопределенности и слухов о девальвации и заморозке вкладов. Часть этих денег перешла на рынок недвижимости. Инвесторы покупали не только новостройки, но и вторичку.
Косвенно об этом свидетельствует и статистика Росреестра. В Казани число сделок по ипотеке год к году выросло в 2,5 раза. Но сравнению с февралем разницы почти нет – спрос вырос всего на 7%. Вероятно, многие квартиры покупались за наличные в качестве инвестиции.
|Январь
|Февраль
|Март
|2021
|1368
|2388
|1397
|2022
|2454
|3283
|3505
Что происходит в апреле?
Эксперты говорят, что рынок жилья начал остывать еще в конце марта. Больше всего пострадала «вторичка» – спрос на нее упал почти в два раза.
«Ставки по ипотеке на вторичное жилье высокие. Очень мало людей, которые могут взять кредит на таких условиях, – ежемесячные платежи получаются слишком высокие. В то же время Центробанк начал снижать ключевую ставку, и люди ждут, что он будет снижать ее и дальше», – говорит директор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов.
Добавим, что, по данным «ЦИАН. Аналитики», в последние три года более 70% всех сделок в России приходилось на «вторичку».
По словам Руслана Хабибрахманова, новостройки часто покупают с помощью программы семейной ипотеки, по которой ставка не может превышать 6% годовых. К тому же застройщики могут субсидировать ставку дополнительно.
Однако снижение спроса на готовое жилье тормозит и рынок новостроек: многие семьи не расширяются, не покупают квартиру побольше в новом доме, потому что не могут продать старую хрущевку или ленинградку.
Гуландам Фатхуллина