Буря перед штилем: в марте спрос на новостройки в Татарстане вырос в два раза

В марте на рынке жилья был ажиотаж: по сравнению с прошлым годом спрос на новостройки вырос в два раза, на вторичное жилье – почти на 20%. Спрос подогревали слухи об отмене льготной ипотеки и заморозке банковских вкладов. Но затишье наступило уже в апреле. Вторичку почти не покупают, а первичка держится за счет субсидированной ипотеки.

По сравнению с прошлым годом спрос на новостройки вырос в два раза, на вторичное жилье – почти на 20% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прощальные рекорды

В марте застройщики успели сорвать хороший куш. По сравнению с февралем число сделок на долевом рынке Татарстана выросло на 50%, а год к году – сразу в два раза. Об этом говорит свежая статистика Росреестра по РТ.

Регистрация ДДУ в I квартале 2021-2022 гг., Татарстан

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Спрос на вторичное жилье вырос чуть меньше. Вероятно, потому что на вторичку не действует программа льготной ипотеки. И все же по сравнению с февралем число сделок купли-продажи в Казани выросло на 17%. Примерно таким же был и рост март к марту.

Сделки купли продажи, I квартал 2021-2022 гг., Казань

Январь Февраль Март 2021 3238 4931 4641 2022 3586 4619 5393

Конечно, этот рост на жилищном рынке был нездоровым и напоминал агонию: одни пытались успеть купить квартиру для семьи, другие – спасти деньги.

Почему вырос спрос?

Называем три основные причины.

1. Покупатели боялись, что вырастут ипотечные ставки

Напомним, в марте льготную ипотеку на новостройки можно было взять по ставке до 7% годовых. Однако правительство признало, что сохранить программу на этих условиях не получится, поэтому заемщики, у которых была одобрена ипотеки, не стали тянуть с покупкой недвижимости.

2. Покупатели спешили купить квартиры до того, как вырастут цены

«В начале марта предложений стало меньше, и на этом фоне было даже небольшое увеличение стоимости квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Дальше последовали заявления представителей власти о том, что затраты на строительство растут. Это также послужило толчком к покупке новостроек», – отмечает директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Новостройки часто покупают с помощью программы семейной ипотеки, по которой ставка не может превышать 6% годовых Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

3. Деньги перетекли из банков на жилищный рынок.

В марте многие инвесторы забирали деньги и с рублевых, и с валютных вкладов на фоне неопределенности и слухов о девальвации и заморозке вкладов. Часть этих денег перешла на рынок недвижимости. Инвесторы покупали не только новостройки, но и вторичку.

Косвенно об этом свидетельствует и статистика Росреестра. В Казани число сделок по ипотеке год к году выросло в 2,5 раза. Но сравнению с февралем разницы почти нет – спрос вырос всего на 7%. Вероятно, многие квартиры покупались за наличные в качестве инвестиции.

Ипотеки на жилые помещения, I квартал 2021-2022 гг., Казань

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Что происходит в апреле?

Эксперты говорят, что рынок жилья начал остывать еще в конце марта. Больше всего пострадала «вторичка» – спрос на нее упал почти в два раза.

«Ставки по ипотеке на вторичное жилье высокие. Очень мало людей, которые могут взять кредит на таких условиях, – ежемесячные платежи получаются слишком высокие. В то же время Центробанк начал снижать ключевую ставку, и люди ждут, что он будет снижать ее и дальше», – говорит директор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов.

В начале марта предложений стало меньше, и на этом фоне было даже небольшое увеличение стоимости квартир Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Добавим, что, по данным «ЦИАН. Аналитики», в последние три года более 70% всех сделок в России приходилось на «вторичку».

По словам Руслана Хабибрахманова, новостройки часто покупают с помощью программы семейной ипотеки, по которой ставка не может превышать 6% годовых. К тому же застройщики могут субсидировать ставку дополнительно.

Однако снижение спроса на готовое жилье тормозит и рынок новостроек: многие семьи не расширяются, не покупают квартиру побольше в новом доме, потому что не могут продать старую хрущевку или ленинградку.

Гуландам Фатхуллина