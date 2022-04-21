Игорь Знарок раскрыл планы своего брата на Кубок Гагарина в «Ак Барсе»

Игорь Знарок, главный тренер женской хоккейной команды «Белая Медведица», отреагировал на грядущее назначение своего брата – Олег Знарка – на пост главного тренера казанского «Ак Барса».

«Я еще пока его не поздравлял, потому что назначение официально еще не произошло и вперед паровоза не бегут. Когда 1 мая объявят, тогда и будем поздравлять. Я за него, конечно, рад», - цитирует тренера «РБ-Спорт».

Также Игорь Знарок рассказал о целях, которые ставит его брат в казанском клубе и раскрыл секреты взаимоотношений Олега Знарка с хоккеистами.

«С какими эмоциями он поехал в Казань? С энтузиазмом, с большими амбициями, заряженный. Олег хочет завоевать с "Ак Барсом" свой четвертый Кубок Гагарина.

Олег со всеми хоккеистами старается быть на одной волне. Тем более в Казани есть игроки, с которыми он в свое время работал в сборной. Думаю, он со всеми там найдет общий язык», - уверен Игорь Знарок.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» назвала звезд российского хоккея, которые могут перейти в «Ак Барс» вслед за Олегом Знарком.