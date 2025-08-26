news_header_top
Общество 26 августа 2025 18:18

Игорь Крутой о «Новой волне» в Казани: Фестиваль в этом году удался

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Композитор и продюсер Игорь Крутой подвел предварительные итоги проведения Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» в Казани. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в столице Татарстана.

«Фестиваль в этом году удался. Удался приемом зрителей, организацией, любовью местной власти. Это было неформально. И потом, какая формальность может от такого мэра исходить? Только дружелюбие», – заявил Крутой.

Конкурс «Новая волна» – это уникальное явление, сказал композитор и продюсер Игорь Матвиенко. «Вы посмотрите, какое количество артистов приезжает! Последняя неделя августа, вы же знаете, что все должны быть у нефтяников, у шахтеров – у них там дни городов. А они все здесь. То есть это совершенно уникальное явление, это большой конкурс со своей историей и с большим будущим», – подчеркнул он.

Композитора и продюсера Игоря Николаева больше всего поразило в Казани повышенное внимание к конкурсантам «Новой волны».

«Понятно, что публика любит звезд, хочет посмотреть, как они выглядят, как поют, но при этом было очень большое внимание к самим конкурсантам в этом городе. Переживали, имели своих фаворитов. То есть это был живой конкурс, и очень непредсказуемый результат. И каждый раз на «Новой волне» непредсказуемый результат. Поверьте, члены жюри никогда не обсуждают баллы и кому сколько нужно поставить», – отметил он.

Николаев также сообщил, что в Казани увидел «наитеплейший прием» за все время существования «Новой волны».

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и завершится сегодня, 26 августа.

«Останемся ли мы в Казани? Посмотрим»: Крутой и Метшин о будущем «Новой волны»
«Останемся ли мы в Казани? Посмотрим»: Крутой и Метшин о будущем «Новой волны»
