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Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Курбан-байрам
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с праздником Курбан-байрам.
«Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю всех верующих с праздником Курбан-байрам!
Этот праздник – символ веры и духовного единения. Он обращает к милосердию, взаимопомощи, терпению и справедливости. Духовные ценности, которые лежат в его основе, близки представителям разных конфессий и высоко значимы для нашей многонациональной большой страны.
Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом радость и душевное спокойствие. Желаю вам здоровья и семейного благополучия!» – говорится в поздравлении.
Ранее жителей Татарстана с праздником Курбан-байрам поздравил Раис республики Рустам Минниханов.
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