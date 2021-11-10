Комаров поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил личный состав и ветеранов МВД России с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

«Благодарю тех, кто продолжает находиться на переднем рубеже борьбы с преступностью, выполняя поставленные Президентом Российской Федерации задачи по обеспечению правопорядка и безопасности, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, повышенную опасность для здоровья и возросшую нагрузку», — говорится в поздравлении.

По словам Игоря Комарова, лучших сотрудников органов внутренних дел всегда отличали чувство справедливости, порядочность, глубокое уважение к гражданам, высокий профессионализм, верность служебному долгу и закону.

Особые слова признательности и пожелания крепкого здоровья он выразил ветеранам органов внутренних дел, отдавшим службе лучшие годы своей жизни: «Ваш самоотверженный труд, ответственное отношение к делу, стремление найти новые, более эффективные решения поставленных задач — яркий пример преданности долгу для молодых коллег, начинающих свой трудовой путь».

«В этот праздничный день хочу пожелать всем сотрудникам органов внутренних дел счастья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы на благо Российской Федерации», — заключил полпред Президента РФ в ПФО.

Ранее сообщалось, что сотрудников ОВД РФ поздравил с праздником Президент России Владимир Путин.