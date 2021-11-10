Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за обеспечение порядка в период думских выборов, а также во время ограничений, введенных по стране для борьбы с пандемией Covid-19.

Поздравление главы государства транслировалось на телеканале «Россия 24».

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, в том числе за надлежащее, в полном соответствии с законом обеспечение порядка в период сентябрьского единого дня голосования. За решение крайне ответственных задач, связанных с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса», — отметил Владимир Путин.