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Официальная хроника
10 ноября 2021  07:12

Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за обеспечение порядка в период думских выборов, а также во время ограничений, введенных по стране для борьбы с пандемией Covid-19. 

Поздравление главы государства транслировалось на телеканале «Россия 24».

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, в том числе за надлежащее, в полном соответствии с законом обеспечение порядка в период сентябрьского единого дня голосования. За решение крайне ответственных задач, связанных с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса», — отметил Владимир Путин.

#владимир путин #день сотрудника органов внутренних дел
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