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Политика 14 мая 2024 14:39

Игорь Комаров переназначен полпредом Президента России в ПФО

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Игорь Комаров переназначен полпредом Президента России в ПФО
Игорь Комаров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Игорь Комаров сохранил за собой пост полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе. Указ о его переназначении подписал Президент РФ Владимир Путин.

«Комарова Игоря Анатольевича — полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Помимо него, переназначены представители главы государства в других федеральных округах:
Игорь Щеголев — в Центральном федеральном округе;
Александр Гуцан — в Северо-Западном федеральном округе;
Владимир Устинов — в Южном федеральном округе;
Юрий Чайка — в Северо-Кавказском федеральном округе;
Владимир Якушев — в Уральском ФО;
Анатолий Серышев — в Сибирском ФО.

Напомним, что Игорь Комаров возглавляет Полномочное представительство Президента РФ в ПФО с 7 сентября 2018 года.

Помимо этого, Владимир Путин подписал еще несколько указов о назначении в руководстве Администрации главы государства. Так, ранее «Татар-информ» рассказал, какие должности в ней займут экс-секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

#Игорь Комаров #Владимир Путин #Назначение
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