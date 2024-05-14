Игорь Комаров переназначен полпредом Президента России в ПФО

Игорь Комаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Игорь Комаров сохранил за собой пост полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе. Указ о его переназначении подписал Президент РФ Владимир Путин.

«Комарова Игоря Анатольевича — полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Помимо него, переназначены представители главы государства в других федеральных округах:

— Игорь Щеголев — в Центральном федеральном округе;

— Александр Гуцан — в Северо-Западном федеральном округе;

— Владимир Устинов — в Южном федеральном округе;

— Юрий Чайка — в Северо-Кавказском федеральном округе;

— Владимир Якушев — в Уральском ФО;

— Анатолий Серышев — в Сибирском ФО.

Напомним, что Игорь Комаров возглавляет Полномочное представительство Президента РФ в ПФО с 7 сентября 2018 года.

Помимо этого, Владимир Путин подписал еще несколько указов о назначении в руководстве Администрации главы государства. Так, ранее «Татар-информ» рассказал, какие должности в ней займут экс-секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.