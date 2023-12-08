Игорь Бикеев о выдвижении Путина: Политик такого уровня – наше конкурентное преимущество

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выдвижение Президента РФ Владимира Путина на новый срок – огромная удача для России. Политик такого уровня, знающий экономику, дипломатию, социальные и другие вопросы, признанный и очень уважаемый лидер мирового масштаба – это наше конкурентное преимущество. Такое мнение выразил первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ, доктор юридических наук, профессор Игорь Бикеев.

«Владимир Путин исключительно ответственный человек. Ответственный перед гражданами, перед нашей общей Родиной – Россией. Он принял ее в качестве руководителя в очень непростое время и внес огромный вклад в ее развитие. Чувствуется, что он рассматривает служение стране как свой долг, священное призвание и отдается ему полностью и без остатка», – сказал собеседник «Татар-информа».

Бикеев отметил, что за прошедшее время Россия прошла огромный путь – из условно падающего, саморазрушающегося государства она вернулась в число мировых держав, осуществляет подлинный прорыв в разных направлениях. «И роль в этом Путина невозможно переоценить. Энергия и трудоспособность Владимира Владимировича просто поражают. Столько совещаний, встреч, переговоров – это удивительно! Достаточно вспомнить даже последний его вояж по странам Востока. И притом мы многого не знаем, видим только часть его работы», – подчеркнул он.

Спикер рассказал, что сам неоднократно бывал на публичных мероприятиях с участием Путина. «Он очень чуткий к обычным людям, терпеливый, уважительный и внимательный к ним. Остро переживает и впитывает проблемы народа, принимает их в качестве задач своей работы. Он очень нужен нам всем», – подытожил Бикеев.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. О своем решении он сообщил на церемонии по случаю Дня Героев Отечества в ответ на вопрос, заданный спикером парламента ДНР Артемом Жогой.

Выборы Президента России пройдут в следующем году и продлятся три дня – с 15 по 17 марта.