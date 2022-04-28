Игнатьев вернется летом в Казань: «Крылья Советов» не будут выкупать форварда «Рубина»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев, выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов» по окончании сезона вернется в Казань. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в самарском клубе с большой долей вероятности не будут выкупать контракт 23-летнего форварда «Рубина». Сообщалось, что сумма выкупа составляет 2.5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Игнатьев забил 1 гол в 14 матчах Российской Премьер-лиги. В «Рубин» футболист перешел в январе 2020 года и за два года не забил ни одного гола с игры в официальных матчах в футболке казанского клуба.

Напомним, ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с покинувшими клуб иностранными футболистами.