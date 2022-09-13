Игнатьев: «Слуцкий в “Рубине” жестко разносил нас. Он пытался найти ключи, но не вышло»

Бывший полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал, как главный тренер команды Леонид Слуцкий после поражений устраивал разносы в раздевалках.

«Бывало, [Слуцкий] очень жестко нас разносил. Прям очень мощно. А бывало, ждали после проигранного матча нового разноса, а Викторыч просто заходил в раздевалку очень расстроенным: “Ну, что тут говорить?” Он пытался найти ключи — и так, и сяк. Но не вышло», – цитирует Игнатьева Sport24.

Ранее экс-игрок «Рубина» Игнатьев рассказал о том, как отказался от перехода в немецкий «Шальке».

Напомним, футболист перешел в казанский клуб в июле 2021 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 35-летний Игнатьев принял участие в 14 матчах за «Рубин» и отметился одним забитым мячом.

По итогам сезона 2021/22 покинул казанский клуб по окончании срока контракта.