Экс-игрок «Рубина» Игнатьев рассказал о том, как отказался от перехода в «Шальке»

Бывший полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев поделился историей о том, как будучи футболистом казанского клуба отказался переходить в немецкий «Шальке».

«Последний серьезный интерес был зимой 2021-го года. Мне позвонили: "Тебя хочет ‘Шальке’. Не хочешь поехать помочь?".

Сначала не понял — почему "помочь"? Открыл таблицу Бундеслиги — ищу "Шальке" вверху: в Лиге чемпионов же регулярно играли. А они, оказывается, на последнем месте. Даже думать не стал — отказался. "Шальке" в тот год вылетел во Вторую Бундеслигу. Я мог легко уехать. Но зачем дергаться, когда ты играешь в "Локомотиве", стабильно борешься за чемпионство и берешь трофеи? Не видел смысла что-то менять», – цитирует Игнатьева Sport24.

Напомним, футболист перешел в казанский клуб в июле 2021 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 35-летний Игнатьев принял участие в 14 матчах за «Рубин» и отметился одним забитым мячом.

По итогам сезона 2021/22 покинул казанский клуб по окончании срока контракта.