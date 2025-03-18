Ифтары в Татарстане: как провести коллективное разговение во время уразы

С наступлением священного для мусульман месяца Рамадан практически во всех мечетях Татарстана проводятся коллективные ифтары, на которых постящиеся вместе со своими единоверцами совершают обряд разговения. Подробнее о нем – в материале «Татар-информа».





С наступлением месяца Рамадан практически во всех мечетях Татарстана проводятся коллективные ифтары

Фото: © «Элмет таннары»

Достоинства коллективного ифтара

Ифтар (араб. – «разговение») – прием пищи, осуществляемый после соблюдения поста. Время ифтара совпадает с наступлением времени вечернего намаза (ахшам). С точки зрения шариата совершение ифтара крайне желательно, поскольку соответствует сунне пророка. Кроме того, разговение само по себе имеет немало других достоинств для соблюдающих уразу:

Награда, равная савабу за уразу.

Пророк Мухаммад говорил: «Накормившему постящегося во время ифтара будет записана награда, равная той, что записывается за пост» (Тирмизи).

Благословение ангелов.

В хадисе сказано: «Накормившего постящегося едой и питьем из дозволенного удела будут благословлять ангелы в течение всего Рамадана» (Табарани).

Прощение грехов.

Посланник Аллаха наставлял: «Для накормившего в Рамадан соблюдающего уразу это поспособствует стиранию грехов» (Ибн Хузайма).

Хакимулла Хабибуллин ежегодно проводит ифтары в мечети «Хайрия» Кукморского района Фото предоставлено Хакимуллой Хабибуллиным

Как провести ифтар в Татарстане

О том, как провести ифтар в Татарстане, сколько денег для этого потребуется и что еще нужно знать для организации коллективного разговения, «Татар-информу» рассказал житель Кукморского района Хакимулла Хабибуллин, который ежегодно проводит ифтары в местной мечети.

Кукморская мечеть «Хайрия» каждый Рамадан организует коллективные ифтары, которые посещают сотни местных прихожан. Хакимулла Хабибуллин в текущем году взял на себя проведение десяти ифтаров. Он лично приезжает в мечеть за несколько часов до разговения, чтобы приготовить еду для постящихся.

«Каждый год в преддверии Рамадана у нас составляется определенный график готовящих ифтар. Сначала спрашивают у меня, поскольку я самый старший, сколько дней я готов взять. В этом году я решил взять десять, поскольку, во-первых, за это записывается большая награда, а во-вторых, я сам люблю готовить», – рассказал Хабибуллин.

По его словам, организация одного ифтара обходится примерно в 30-40 тысяч рублей. Ежедневно коллективные ифтары в мечети посещают порядка 200-300 прихожан.

«Бюджет ифтара формируется за счет поддержки спонсоров, а также прихожан, которые также активно жертвуют на проведение ифтаров, причем не только деньгами, но и продуктами. Например, мы, повара, нередко приносим продукты с собой. Скажем, если на ифтар готовим суп, то приносим два ведра картошки и морковь. Остальные продукты покупаем», – сообщил собеседник агентства.

Он признался, что готовить одному еду на несколько сотен человек – непростая задача, но у него на такие случаи есть помощник, который значительно облегчает процесс. Кроме того, раньше приходилось готовить пищу на улице во дворе мечети, но недавно здесь появилась собственная ифтархана.

«Бюджет ифтара формируется за счет поддержки спонсоров, а также прихожан» Фото предоставлено Хакимуллой Хабибуллиным

«Ифтархана достаточно большая, состоит из трех отдельных залов: в первом разговляются женщины, во втором – подростки и дети, а в третьем – мужчины. Есть отдельная кухня, где мы и готовим», – рассказал Хабибуллин.

Работая в комфортных условиях, по его словам, всю еду удается приготовить приблизительно за полтора-два часа до ифтара.

«Когда звучит азан на ахшам-намаз, мы сначала разговляемся финиками, затем совершаем намаз и уже потом отправляемся в ифтархану для трапезы. Каждый день на столе разные блюда. Это может быть плов, борщ, солянка, лагман и так далее. Еды всегда достаточно. Помимо горячих блюд на столах есть салаты, соленья, выпечка, конфеты. Но слишком много еды стараемся не ставить, поскольку если она остается, то это уже исраф (расточительство, – прим. Т-и)», – пояснил он.

Также в мечети не забывают о тех, кто в связи с состоянием здоровья не может физически присутствовать на коллективном разговении.

«После того как еда приготовлена, мы накладываем ее в контейнеры и развозим людям, которые не могут сами прийти на ифтар, то есть пожилым и инвалидам. У нас есть специальные люди, которые должны успеть до ифтара развести пищу всем нуждающимся», – рассказал Хабибуллин.

Напомним, месяц Рамадан продлится до 29 марта. На следующий день, 30 марта, верующие отметят один из двух самых значимых мусульманских праздников – Ураза-байрам.