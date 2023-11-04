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Иеромонах Аркадий: День народного единства – правильный праздник с точки зрения идеологии
При сегодняшних условиях День народного единства – очень правильный праздник с точки зрения идеологии, поскольку он позволяет вспомнить причину Смуты и то, что ее получилось преодолеть только тогда, когда народ осознал необходимость единения. Об этом директор музея Казанской епархии иеромонах Аркадий сказал в «Интервью без галстука».
«День народного единства сейчас очень правильный праздник с точки зрения идеологии, потому что он позволяет вспомнить причину Смуты и то, что ее преодоление стало возможным тогда, когда народ снова почувствовал необходимость единения», – приводит слова гостя телеканал «Татарстан-24».
Иеромонах Аркадий сказал, что оба события, которые отмечаются 4 ноября, – День народного единства и День Казанской иконы Божией Матери – исторически неразрывно связаны между собой.
«Одно предшествовало другому. Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери 4 ноября по новому стилю или 22 октября по церковному календарю совершается как раз в память об освобождении от польско-литовской интервенции и знаменует собой окончание Смутного времени», – напомнил гость.
Ранее граждан с Днем народного единства поздравил Президент России Владимир Путин. На совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов также поздравил татарстанцев с Днем народного единства и Днем Конституции республики.
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