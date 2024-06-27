«Идем защищать свое»: из Казани на боевое слаживание уехали порядка сотни контрактников

Из Казани в разные военные части в несколько регионов России сегодня отправились военнослужащие по контракту

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Прошел через Бахмут и теперь возвращаюсь туда снова»

Сегодня из Казани в различные уголки России отправились порядка ста новоиспеченных военнослужащих по контракту. Перед участием в боевых действиях они пройдут тактическую и медицинскую подготовку, а также общее боевое слаживание.

В Военном комиссариате РТ им выдали форму, аптечки, сумки – все, что им понадобится на службе. Провожать героев на специальную военную операцию пришли их самые близкие люди – родители, жены, дети и друзья.

Провожать героев пришли их самые близкие люди Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Влад Сулейманов уже не раз бывал в зоне СВО в составе ЧВК Вагнер, он прошел через Бахмутскую мясорубку и был отмечен государственными наградами.

«Главная мотивация для меня – патриотизм. Впервые попал туда в 2022 году, прошел через Яковлевку, Соледар, Бахмут. После Бахмутовской мясорубки наградили двумя медалями "За отвагу". Получил ранение и так далее. Всего получил восемь наград. Все мы люди, страх, конечно, есть в какой-то степени. Я уже знаю, что буду штурмовиком, и в составе Вагнера я им был – что делать уже знаю», – рассказал Влад.

Влад Сулейманов уже не раз бывал в зоне СВО в составе ЧВК Вагнер Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

По собственному признанию, находясь в зоне СВО, Влад Сулейманов понял одну простую вещь: «Если мы сегодня там их не остановим, то завтра они придут в наш дом. Они не остановятся».

«Пора людям понять, что война уже на пороге. И это действительно война. Нужно молиться за тех ребят, которые сейчас там отстаивают интересы России. А ребятам, которые сейчас подписывают контракт, хочу сказать одно, самый главный враг там – малодушие. Умения и знания там – это 20% успеха, остальное решает только Бог», – дополнил военнослужащий.

«Буду проходить службу в батальоне Батыр»

Другой военнослужащий, Станислав Раецкий из Альметьевска рассказал «Татар-информу», что боевого опыта у него нет, а подписал он контракт со словами: «Кто кроме нас?»

Чтобы попасть в «Батыр», Станислав Раецкий прошел специальный отбор Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Пока есть такие добровольцы как мы, в стране будет все спокойно. Близких у меня там нет, я – единственный сын в семье. Я не проходил срочную службу, но понимаю, что смогу всему научиться и получить опыт там. Меня определили в именной батальон "Батыр" наводчиком», – рассказал Станислав.

Чтобы попасть в «Батыр», Станислав прошел специальный отбор. Сначала стандартный медосмотр, потом проверку физических данных – он отжимался, подтягивался и бегал с нагрузкой. Станислав отметил, что уходит с боевым настроением, страха и грусти нет.

«Хочется уже побыстрее приехать туда, начать обучение. Хочу пожелать всем смелости, отваги и мужества. Жена поддержала мой выбор, она – молодец. У меня есть дочка, ей четыре годика. С женой сказали ей, что папа уезжает в командировку. Мы здесь все знаем, куда идем, страха нет», – дополнил Станислав Раецкий.

Станислав, уходя на СВО, знает, что за ним сохранится его рабочее место. Когда он вернется, продолжит работать в той же компании.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В Татарастане нет бюрократии с оформлением документов»

Подписал контракт в Татарстане и Владислав из Оренбурга. Военного опыта у него нет, но он решил встать на зашиту Родины.

«Настроение отличное, все хорошо. Я бы хотел попасть во взвод по управлению дронами. С компьютерами я на "ты", геймпадом пользовался, играю на приставке и компьютере. Остальному надеюсь научиться там. Есть легкий мандраж из-за того, что думаешь о родных. Родственники меня поддержали», – сказал Владислав.

Подписал контракт в Татарстане и Владислав из Оренбурга. Военного опыта у него нет, но он решил встать на зашиту Родины Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

Военнослужащий Ринат родом из Башкирии, он подписал контракт в Татарстане, потому что прочитал в интернете о том, что здесь нет бюрократии при оформлении документов.

«Здесь все проще оформляется, я за один день оформил все документы в центре "Батыр" и прошел медкомиссию. Из опыта у меня только срочная служба. Если я заключаю контракт, то я иду туда с определенной миссией. Моя основная цель – победить врагов, которые долгие годы бомбили Донбасс. Я еду сделать свою работу. Желаю всем, кто туда уходит, здоровья и вернуться живыми. СВО обязательно закончится нашей победой», – отметил Ринат.

Ринат родом из Башкирии, подписал контракт в Татарстане, потому что прочитал в интернете, что здесь нет бюрократии при оформлении документов Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

У Николая Новикова из поселка Нижние Вязовые Зеленодольского района боевого опыта за плечами тоже нет.

«Страха нет, понимаю, куда иду и что делать буду тоже. Мы идем защищать свое. У меня много друзей, знакомых, которые сейчас на передовой, и братишка там. Хочу пожелать всем дружить с головой, чтобы было больше людского в них, а там, чтобы быстрее все закончилось. Я буду в мотострелковом батальоне», – рассказал Николай.

Николай признался, что принял решение пойти на службу по контракту, увидев украинские беспилотники в небе над Татарстаном.

Николай признался, что принял решение пойти на службу по контракту, увидев украинские беспилотники в небе над Татарстаном Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Льготы и выплаты для участников СВО»

Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана. Данные меры распространятся на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым, при необходимости, окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.

Таким образом власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных граждан, муниципальных органов власти, общественных организаций и бизнес-структур Татарстана. Контрактников республиканские власти экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.

Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тысяч рублей.

Льготы для военнослужащих:

Бесплатное медицинское обслуживание

Бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ. Также будет действовать скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи военнослужащего

Возможность получения льготной ипотеки, приобретение жилья за счет Министерства обороны

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в 3 года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Возможность получения бесплатного дополнительного образования

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.

Статус ветерана боевых действий

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с получением этого статуса гражданин получает ежемесячную выплату в размере 3 480 рублей и 15 суток ежегодного отпуска .

Страхование жизни и здоровья

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Для семей военнослужащих:

Предусмотрена карта «Батыр», она полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Если были долги по оплате ипотеки, то они не взимаются в то время, пока гражданин служит по контракту.

Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. В каждом институте есть квота на поступление этих детей. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись на бюджет.