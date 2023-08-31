Идеальный МРОТ для казанцев почти в два раза превысил реальный

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По мнению жителей Казани, идеальный минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 37,3 тыс. рублей. Это почти в два раза превышает реальный МРОТ после предстоящей индексации в 2024 году — 19 242 рубля, следует из опроса SuperJob.

За год ожидания казанцев увеличились более чем на 2 тыс. рублей.

Сервис также подготовил рейтинг по ожидаемой сумме МРОТ в разных регионах России. Самые высокие запросы оказались у жителей Москвы — идеальным минимумом по оплате труда они считают 44,2 тыс. рублей. Следом оказались жители Владивостока — 43,9 тыс. и Хабаровска — 42,4 тыс. Помимо них, в пятерку вошли Санкт-Петербург и Тюмень, население которых хотело бы получать не менее 42,1 и 41,9 тыс. рублей.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ в России должен вырасти в два раза.