«Идеализировать ОИ не нужно»: Валиева заявила, что Олимпиада не является целью всей жизни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года Камила Валиева поделилась мыслями о прошедших Играх в Пекине.

По словам казанской фигуристки, Олимпийские игры не являются целью всей ее жизни.

«Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается, поэтому и к Играм стоит относиться спокойнее», – цитирует Валиеву People Talk.

Кроме того, 15-летняя спортсменка рассказала о своих планах на будущее.

«Вся энергия и силы направлены на фигурное катание и на то, что с ним связано. И часть сил на учёбу. Спорт и учёбу совмещают не без трудностей. Сейчас возможностей для получения образования больше, я стараюсь каждый день заниматься с учителями онлайн. Чем займусь по окончании карьеры? Пока не хочется об этом думать. Скорее всего, это будет близким к фигурному катанию или рядом с ним: ледовые шоу, современные танцы», – заявила Камила.

Напомним, ранее стало известно, что уроженка Казани Камила Валиева стала самой высокооплачиваемой фигуристкой России по итогам сезона 2021/22.