news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 22 декабря 2024 15:59

Ицхак Горелик: Семья — это главный фактор, который влияет на становление человека

Скопировать ссылку

Взаимоотношения в семье — это главный фактор, который влияет на становление человека в будущем. Такое мнение в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!» высказал главный раввин Казани и РТ Ицхак Горелик.

«В нашей жизни очень много людей и событий влияет на нас. Это школа, друзья, работа, соседи. Но самое главное — это семья, это те годы, которые мы жили вместе с родителями, братьями и сестрами. Это та вещь, которая останется с нами навсегда и которую мы дальше будем передавать нашим детям. Поэтому я хочу пожелать нам как родителям ценить эти годы. Они проходят. Это самые сладкие годы в нашей жизни и в жизни наших детей», — заметил Горелик.

Он также подчеркнул, что важно дать своим детям защиту и создать в доме уют, который они запомнят на всю жизнь.

#ицхак горелик #Год семьи #марафон #тнв
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100