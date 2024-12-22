Ицхак Горелик: Семья — это главный фактор, который влияет на становление человека

Взаимоотношения в семье — это главный фактор, который влияет на становление человека в будущем. Такое мнение в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!» высказал главный раввин Казани и РТ Ицхак Горелик.

«В нашей жизни очень много людей и событий влияет на нас. Это школа, друзья, работа, соседи. Но самое главное — это семья, это те годы, которые мы жили вместе с родителями, братьями и сестрами. Это та вещь, которая останется с нами навсегда и которую мы дальше будем передавать нашим детям. Поэтому я хочу пожелать нам как родителям ценить эти годы. Они проходят. Это самые сладкие годы в нашей жизни и в жизни наших детей», — заметил Горелик.

Он также подчеркнул, что важно дать своим детям защиту и создать в доме уют, который они запомнят на всю жизнь.