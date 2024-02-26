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ICAN: Миру грозит ядерная война из-за конфликта на Украине
Вооруженное противостояние на Украине может намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну, поскольку растет число опасных моментов в поведении стран, обладающих соответствующим оружием. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре в интервью РИА Новости.
По словам Сандерс-Закре, с начала широкомасштабного конфликта на Украине наблюдается рост связанных с угрозой ядерной эскалации риторики и опасного поведения. Это, по ее оценке, «увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта».
«Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике и действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, что является единственным надежным путем предотвращения ядерной эскалации», — выразила уверенность представитель ICAN.
По мнению Сандерс-Закре, сейчас риск применения ядерного оружия особенно высок, потому что все обладающие им государства создают более опасные виды вооружений, а некоторые из них вовлечены в активный конфликт.
«Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) является единственным многосторонним документом, обеспечивающим поддающийся проверке путь к ликвидации ядерного оружия <…>. Все страны должны присоединиться к этому договору <…>», — призвала в связи с этим эксперт.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил глобальную войну с использованием стратегического ядерного оружия в случае поражения России на Украине.
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