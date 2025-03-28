И снова издержки производителей и поставщиков: что ускорило инфляцию в феврале

Годовая инфляция в Татарстане в феврале 2025 года выросла до 10,65% после 10,03% в январе. Это снова выше, чем по России (10,06%) и в ПФО (10,30%). В Нацбанке РТ ускорение роста цен объяснили, как и ранее, повышением издержек производителей и поставщиков товаров и услуг. Подробнее – в очередном обзоре «Татар-информа».





Динамика цен на продукты питания ускорилась до 13,62% после 12,42% месяцем ранее

Фото: © «Татар-информ»

Рост цен на продукты питания ускорился до 13,62%, на услуги – до 13,5%

Годовая инфляция в Татарстане продолжает ускоряться – в феврале она достигла 10,65% после январских 10,03%. При этом динамика цен на продукты питания ускорилась до 13,62% после 12,42% месяцем ранее. А вот цены на непродовольственные товары в феврале в годовом выражении увеличились менее значительно – на 5,82% (в январе – на 5,46%). Сфера услуг показала рост на 13,5% (13,34% месяцем ранее).

Все это в Нацбанке РТ объяснили уже привычно и стандартно – переносом в цены возросших издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, причем на фоне повышения спроса (например, в «непродах» – на мебель, смартфоны и шины).

Переработчики и поставщики молока, мяса и рыбы все так же перекладывали в цены расходы на оплату труда, упаковку и логистику. На рыбопродукты, правда, одновременно влияет и объективный фактор – снижение предложения из-за низких объемов вылова в прошлом году. А цены на услуги фитнес-центров, бассейнов и медицинских учреждений подросли за счет накопленного роста затрат на зарплаты сотрудников, аренду помещений, оборудование и расходные материалы.

В связи с увеличением турпотока в феврале в Татарстане вырос спрос и на автобусные экскурсии – это отразилось на динамике цен на такие услуги.

Базовая инфляция – в феврале 10,88% – по-прежнему опережает общий индекс потребительских цен (ИПЦ), причем разрыв между двумя индикаторами не сокращается. И это весьма симптоматично. Напомним, «базовый» показатель характеризует наиболее устойчивую часть ИПЦ, так как отражает изменение цен на товары и услуги без учета влияния административных и сезонных факторов (скачков цен на отдельные виды плодоовощной продукции, услуги пассажирского транспорта, связи, жилищно-коммунальные услуги, моторное топливо и т. д.).

При этом помесячная динамика роста цен, с исключением сезонности, в Татарстане замедлилась до 0,8% (в январе было 1,09%). В то же время в продуктах «очищенный» месячный рост цен поднялся до 1,03% (после 0,95% в январе), а в непродовольственной рознице и услугах замедлился – до 0,12% (с 0,62%) и 1,41% (с 1,89%) соответственно. Это не удивительно, так как, по данным Волго-Вятского ГУ Банка России, в феврале рост потребительской активности в макрорегионе замедлился «после разового ускорения в январе, связанного с увеличением продаж продовольствия».

В связи с увеличением турпотока в феврале в Татарстане вырос спрос и на автобусные экскурсии – это отразилось на динамике цен на такие услуги Фото: © «Татар-информ»

Мониторинг ЦБ показывает, что ретейлеры более позитивно оценивают текущий спрос, а вот их ожидания ухудшились. Особенно – у автодилеров, тем более что продажи автомобилей оставались существенно ниже пикового уровня конца 2024-го (а спрос на эту самую крупную группу непродовольственных товаров еще и снижается). Из-за охлаждения рынка жилья и жестких условий кредитования падение объемов продаж ожидают продавцы стройматериалов и мебели. Замедление спроса отмечают туроператоры, гостиницы и общепит.

Текущий рост цен сдерживает укрепление рубля

По данным Банка России, в феврале по сравнению с январем месячный рост цен (с исключением сезонности) по стране в целом замедлился, что частично объясняется вкладом волатильных компонентов, а также произошедшим с начала года укреплением рубля. «В ноябре-декабре текущий рост цен был 14%, это очень много. Это был пик. В январе текущая инфляция была меньше 11%, в феврале – меньше 8%. В марте, по всей видимости, будет на уровне февраля или даже несколько ниже», – отметил первый зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая 25 марта в Госдуме.

Алексей Заботкин: «В ноябре-декабре текущий рост цен был 14%, это очень много» Фото: cbr.ru

При этом показатели устойчивой динамики цен хотя и тоже снижаются, но в большинстве своем все еще остаются на высоких уровнях. Услуги и продовольствие в феврале по‑прежнему дорожали высокими темпами. А вот рост цен на непродовольственные товары, особенно длительного пользования, такие как инструменты, оборудование и средства связи, напротив, замедлился «до умеренных значений». Подешевели легковые автомобили, бытовая техника, персональные компьютеры, то есть те товары, цены на которые «наиболее чувствительны к денежно-кредитной политике Банка России и динамике курса».

Из волатильных компонентов в феврале продолжали падать цены на плодоовощную продукцию. Замедлился рост цен на туристические услуги, а также на услуги, сильно подорожавшие в январе, в том числе из‑за индексаций, – капремонт, содержание и ремонт жилья, услуги городского пассажирского транспорта.

Несмотря на все эти пертурбации, текущие темпы роста цен в годовом выражении и годовая инфляция все еще значительно превышают целевой для ЦБ таргет в 4%. К 24 марта годовая инфляция ускорилась до 10,1% «за счет низкой статистической базы», отметили в ПСБ. Добавив, что «теперь уже нет сомнений, что инфляция развивается несколько ниже прогноза ЦБ и на конец первого квартала составит 10,2-10,3% г/г, против 10,6% по ожиданиям регулятора».

21 марта, решив сохранить ключевую ставку на рекордно высоком уровне 21%, ЦБ уже привычно резюмировал, что «увеличение спроса все еще опережает возможности наращивания выпуска товаров и услуг». Рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения – высокой (при этом рост доходов позволяет людям одновременно наращивать и сбережения, и потребление). Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, что во многом тоже связано с укреплением рубля, но все еще остаются на повышенных уровнях. Все это в числе прочего усиливает инерцию устойчивой инфляции.

Банк России заявил, что продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий Фото: cbr.ru

Повышение ключевой ставки аналитики считают маловероятным, но и смягчения ДКП не ожидают

В этих условиях Банк России заявил, что продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. И что «если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели», рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки (следующее заседание Совета директоров пройдет 25 апреля).

«Слегка смягчив риторику, ЦБ по-прежнему занимает очень осторожную позицию – фраза о возможном рассмотрении повышения ставки в случае неудовлетворительной динамики инфляции сохранена. На наш взгляд, регулятор не желает допустить формирования устойчивых ожиданий по снижению ключевой ставки в будущем – это делается с целью сохранения жестких денежно-кредитных условий и повышения эффективности монетарной политики», – объясняют в Райффайзенбанке.

В текущих условиях повышение ключевой ставки все-таки видится аналитикам маловероятным событием. Но и скорого смягчения жесткой денежно-кредитной политики (например, в апреле) тоже почти никто не ожидает. По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, повышенная осторожность ЦБ связана с множеством факторов, в том числе и с высокой неопределенностью нынешней геополитической ситуации.

«Если закладываемые сейчас участниками рынка ожидания по мирному урегулированию конфликта с Украиной, снятию санкций реализуются, это действительно будет иметь дезинфляционный характер, в этом случае ЦБ может пересмотреть свой макропрогноз и траекторию ключевой ставки. Пока не изменились внешние условия, от которых зависит укрепление рубля, ЦБ не готов считать это укрепление устойчивым», – отмечает аналитик.

В инерционном «геополитическом сценарии» ЦБ будет ждать статистику за второй квартал и ориентироваться на макроэкономические тренды. В таком случае ждать снижения ставки можно только в июне-июле, с выходом на 17-18% на конец года. «Однако в случае позитивного развития событий по урегулированию конфликта на Украине и соответствующих санкционных изменений снижение ключевой ставки может начаться раньше и идти быстрее. Рынок уже надеется на такой сценарий», – говорит Беленькая.

Впрочем, к концу этого года «с учетом проводимой денежно-кредитной политики» ЦБ в любом случае ожидает замедления годовой инфляции лишь до 7-8%. А возвращения к заветной четырехпроцентной цели – не ранее 2026-го. Как заявил в Госдуме Алексей Заботкин, несмотря на положительные прогнозы по инфляции в 2026-м, в текущем году прирост цен будет более значительным.