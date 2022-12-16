Минниханов поручил премировать города и районы Татарстана за снижение долгов по налогам

Министры и главы муниципалитетов Татарстан должны усилить работу по снижению задолженности по налогам, объем которой к концу 2022 года достиг 13,4 млрд рублей. Наиболее активным территориям будут выплачиваться премии, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании в Доме Правительства РТ.

«Бюджет республики на 2023 год принят очень напряженным, дефицит – порядка 27 млрд рублей. Эти средства необходимо изыскивать уже сегодня. Следует продолжить соблюдение жесткой финансовой дисциплины для исполнения первоочередных и социальных обязательств, но и работать с резервами», – сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что расходы консолидированного бюджета в этом году ожидаются в размере 531 млрд рублей, республика выполняет все бюджетные обязательства. Порядка одной трети расходов составляет выплата заработной платы с учетом их повышения в рамках майских указов Президента страны Владимира Путина. Такое же четкое исполнение бюджетных обязательств должно быть обеспечено и в 2023 году.

«Самый важный резерв, который мы видим, это налоговая задолженность. На 1 декабря она составляет 13,4 млрд рублей. В первую очередь долги выросли по линии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана – плюс 2,8 млрд рублей, у предприятий министерства промышленности и торговли – плюс 1,9 млрд рублей, по линии Минтранса РТ – плюс 467 млн рублей. Поэтому каждое министерство должно активно работать со своими предприятиями», – поставил задачу Минниханов.

Для сравнения: задолженность в консолидированный бюджет Татарстана по итогам I полугодия 2022 года составляла 10,7 млрд рублей.

Поручение активнее работать с задолженностью по налогам Президент Татарстана дал и главам муниципалитетов. «Рост налоговой задолженности наблюдается в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах. Также есть рост в Бугульминском, Елабужском Зеленодольском районах. Я обращаюсь к главам, чтобы они предметно держали эти вопросы на личном контроле», – отметил Минниханов.

«Для достижения лучших результатов в этой работе поручаю премировать по итогам 2022 года те муниципалитеты, которые обеспечили снижение задолженности по налогам», – добавил он.

Кроме этого Президент РТ получил обеспечить уплату имущественных налогов сотрудников организаций Татарстана и принять меры по полному погашению задолженностей. Тут тоже налоговая инспекция активно работает и каждую неделю идет доклад по выплате имущественных налогов.

В Доме Правительства РТ сегодня прошло заседание совместной коллегии Минфина РТ, Управления ФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета республики за 2022 год и задачам на 2023 год.