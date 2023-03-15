И. о. Премьера Словакии пообещал передать МиГи-29 Украине

Правительство Словакии примет решение об отправке истребителей МиГ-29 Украине, не дожидаясь одобрения Национального совета (парламента страны). Об этом заявил исполняющий обязанности Премьер-министра Словакии Эдуард Хегер в интервью газете SME.

«Мы считаем, что Правительство обладает необходимыми полномочиями, чтобы послать эту неиспользуемую технику, тем самым Правительство примет решение, и мы пошлем МиГи на Украину. Не будем ждать», — сказал политик. При этом изначально планировалось, что перед принятием решения кабинетом парламент должен одобрить соответствующую резолюцию.

«Министр обороны Ярослав Най дал публичное обещание, что мы точно не будем отправлять МиГи в Украину, если этот вопрос не будет обсуждаться в парламенте. Это обсуждение пройдет в профильном комитете. Это позволит выполнить публичное обещание», — пояснил и. о. Премьера.

Оппозиция, в декабре вынудившая кабинет Хегера уйти в отставку, более скептично относится к поддержке Украины. Оппозиционеры хотят организовать расследование на авиабазе Слиач, где находятся МиГ-29, чтобы убедиться, что самолеты всё еще находятся в стране. И. о. главы Правительства заметил, что «они спокойно могут так сделать, если успеют».

Накануне Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что его страна намерена передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех — шести недель. Ранее он утверждал, что Варшава готова поставить Киеву эти самолеты, но только в коалиции с другими странами НАТО.

У Словакии имеются 11 истребителей МиГ-29 советского производства, у Польши — 28. Относительно планов польских властей координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заверил, что Штаты не возражают против «суверенных решений» других стран по поддержке Украины и поощряют их, но «не выкручивают руки, не уговаривают».