И. о. мэра Уфы стал Ратмир Мавлиев

Бывший мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев назначен исполняющим обязанности главы администрации Уфы. Соответствующее решение сегодня на внеочередном заседании принял городской Совет столицы Башкортостана, передает «Башинформ».

Руководитель Башкортостана Радий Хабиров, выступая перед депутатами Горсовета, перечислил задачи, которыми будет заниматься новое руководство столицы республики.

«Всё, что происходит в Уфе, для нас критически важно, здесь проживает четверть населения республики. Уфа задает тренды и находится в позитивном развитии. Мы решаем вместе застарелые накопившиеся проблемы. С другой стороны, мы должны смотреть на десятилетия вперед», — подчеркнул он.

«В Уфе ведется ряд крупных инфраструктурных проектов. Начинается еще один большой крупный инфраструктурный проект „Южные ворота Уфы“. Наша задача — не только строить, но и минимизировать неудобства для жителей. Перед новой командой стоит задача по подготовке к 450-летию Уфы. <...> В этом году должно начаться строительство крупных юбилейных объектов», — заметил Хабиров.

Кроме того, депутаты Горсовета поддержали досрочное прекращение полномочий предыдущего мэра Уфы Сергея Грекова. Он теперь возглавит Полномочное представительство Башкортостана в Москве в ранге вице-премьера Правительства РБ.

Глава республики поблагодарил всю команду администрации города за работу в непростых условиях пандемии коронавируса, пожелал экс-мэру успехов на новом месте работы и наградил его Почетной грамотой Республики Башкортостан.

Ратмир Мавлиев возглавлял Нефтекамск с марта 2019 года до сегодняшнего дня. Ранее он с апреля 2016-го работал советником главы Альметьевского района Татарстана по инвестиционному развитию.