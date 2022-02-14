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Ру Тат
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Общество
14 февраля 2022  14:20

Хабиров предложил стать мэром Уфы экс-советнику главы Альметьевского района

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Мэром Уфы вместо Сергея Грекова может стать бывший глава Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Его кандидатуру предложил руководитель Башкортостана Радий Хабиров, передает «Башинформ».

Во время оперативного совещания в Правительстве Башкирии Хабиров поблагодарил Мавлиева за проделанную работу и набранную Нефтекамском за время его руководства «динамику». Ранее на внеочередном заседании городской Совет Нефтекамска принял отставку мэра.

«Я предложил Ратмиру Мавлиеву возглавить администрацию Уфы, но здесь нужно решение столичного Горсовета. Сегодня в 17 часов состоится заседание Горсовета, где будет рассмотрено решение о назначении исполняющим обязанности главы администрации Уфы», — заявил Радий Хабиров.

«Здесь мы реализуем такие кадровые лифты, когда человек, поработавший в районе и показавший хорошие результаты, должен двигаться дальше, занимать более высокие, более ответственные посты», — добавил при этом глава республики.

Ратмир Мавлиев возглавлял Нефтекамск с марта 2019 года. До этого он с апреля 2016-го работал советником главы Альметьевского района Татарстана по инвестиционному развитию.

Сергей Греков стал мэром Уфы в январе 2021 года после смерти Ульфата Мустафина. Предыдущий глава столицы Башкирии умер от коронавируса, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Башкортостан #уфа #Радий Хабиров
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