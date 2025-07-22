И. о. главы Верховного суда РФ стал Юрий Иваненко

Исполнять обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой будет ее заместитель Юрий Иваненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда возложено на Иваненко Юрия Григорьевича <...>», – отметили в пресс-службе.

Юрий Иваненко является не только заместителем председателя ВС РФ, но и председателем судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.