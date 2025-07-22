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Происшествия 22 июля 2025 12:17

И. о. главы Верховного суда РФ стал Юрий Иваненко

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Исполнять обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой будет ее заместитель Юрий Иваненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда возложено на Иваненко Юрия Григорьевича <...>», – отметили в пресс-службе.

Юрий Иваненко является не только заместителем председателя ВС РФ, но и председателем судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

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#Верховный суд РФ
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