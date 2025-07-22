В Верховном суде РФ подтвердили смерть его председателя Подносовой

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова действительно скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе ВС РФ, пишет издание News.ru.

«Мы подтверждаем эту информацию. Пока без подробностей. Подробности будут позже на сайте», – отметили в пресс-службе.

Ранее о смерти Подносовой со ссылкой на источники рассказали РИА Новости и ТАСС.

Ирина Подносова занимала должность председателя Верховного суда РФ с апреля прошлого, 2024 года. До этого на протяжении четырех лет была заместителем председателя инстанции. Всего она проработала в органах судебной системы России более 30 лет.