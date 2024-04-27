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И. о. главы Тукаевского района открыл уголок в музее, посвященный бойцам СВО
На территории Шильнебашской школы в Тукаевском районе открылся уголок в музее в честь бойцов специальной военной операции. В событии принял участие и. о. главы района Рустем Закиров.
«Шильнебашское сельское поселение — одно из поселений, откуда у нас ушло большое количество ребят выполнять свой воинский долг. И некоторые из них погибли, защищая мирное население», — сказал он.
В музее на данный момент всего 20 экспонатов, которые связаны со специальной военной операцией. Родные погибших защитников Отечества не могли сдержать слез.
«Новый раздел в нашем краеведческом музее, который называется „Заветам верны“. Посвящен именно героям — выпускникам нашей школы», — рассказала советник директора по воспитанию Шильнебашской школы Екатерина Червякова.
В музее установлены мемориальные доски в память о военнослужащих. Их фотографии прикреплены и на маскировочную сеть, здесь можно увидеть их личные вещи. Некоторые из них они успели лично передать сотрудникам школы, когда были в отпуске.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах мама бойца СВО организовала мини-цех по производству супов.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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