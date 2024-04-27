И. о. главы Тукаевского района открыл уголок в музее, посвященный бойцам СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На территории Шильнебашской школы в Тукаевском районе открылся уголок в музее в честь бойцов специальной военной операции. В событии принял участие и. о. главы района Рустем Закиров.

«Шильнебашское сельское поселение — одно из поселений, откуда у нас ушло большое количество ребят выполнять свой воинский долг. И некоторые из них погибли, защищая мирное население», — сказал он.

В музее на данный момент всего 20 экспонатов, которые связаны со специальной военной операцией. Родные погибших защитников Отечества не могли сдержать слез.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Новый раздел в нашем краеведческом музее, который называется „Заветам верны“. Посвящен именно героям — выпускникам нашей школы», — рассказала советник директора по воспитанию Шильнебашской школы Екатерина Червякова.

В музее установлены мемориальные доски в память о военнослужащих. Их фотографии прикреплены и на маскировочную сеть, здесь можно увидеть их личные вещи. Некоторые из них они успели лично передать сотрудникам школы, когда были в отпуске.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах мама бойца СВО организовала мини-цех по производству супов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.