В Челнах мама бойца СВО организовала мини-цех по производству супов

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Производство сухих супов запустила на дому мама одного из бойцов СВО в Набережных Челнах. Хозяйке помогают ее супруг и неравнодушные челнинцы, не остаются в стороне и депутаты горсовета.

Волонтер группы «Своих не бросаем» Иван Дубинин в очередной раз приехал на погрузку к Фанизе Нагимовой. Добровольцы, объединившись, отправляют именную гумпомощь бойцам. По словам Ивана, в течение месяца в зону СВО они отправляют до 60 коробок, но и это не предел.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Посылки в основном стандартные: это продукты питания, средства личной гигиены, сейчас бойцам необходимы средства от комаров и от мышей», — поделился Иван Дубинин.

Фанизу Нагимову тема СВО не обошла стороной — на передовой ее сын. Однако помогать бойцам вместе с супругом она начала еще задолго до этого. Сначала отправляла покупную еду, постельное белье и многое другое, а через некоторое время решила готовить сама. Мини-цех по производству супов она организовала прямо на дому. Она уверена, что домашняя еда поможет бойцам почувствовать тепло. Также Фаниза Нагимова отправляет им чай собственного сбора и изготовления и многое другое.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Очень много супов мы разработали, наверное, 19 где-то, и каждый раз мы новые делаем», — рассказала мама военнослужащего.

А помогает в добром деле Фанизе Нагимовой ее супруг и подруга Римма Гайфуллина. «Помогаешь и душе приятно. Рады, что все доходит до них», — говорит Римма.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Фанис Мустафин, супруг Фанизы, взял на себя всю мойку овощей, женщины чистят уже мытые овощи. Помочь решили и народные избранники.

Так, депутат горсовета Марсель Тухватуллин узнал о том, что Фаниза Нагимова вместе с другими челнинцами готовит сухпайки и суповые наборы во время приема граждан, и тоже решил помочь.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Их инициатива и самоотверженность нас впечатлили, и мы решили принять участие в этом проекте. Привезли овощей, также наши однопартийцы помогают им продуктами питания, парафиновыми свечами, расходами на топливо. В общем, все, кто чем может, помогают. Ну и мы призываем всех принять участие в этом благородном деле», — отметил депутат Горсовета.

Челнинцы и дальше готовы по мере сил помогать столько, сколько будет нужно. Ведь только объединившись вместе можно приблизить Победу, уверены волонтеры.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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