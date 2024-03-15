«И мечтать не мог»: в Галерее современного искусства с аншлагом дебютировал Андрей Артис

Фотограф из Казани Андрей Артис представил свою первую в родном городе выставку «Черно-белый Татарстан». Экспозиция открылась в VR-зале Галереи современного искусства Музея ИЗО Татарстана.

Как подсказывает название выставки, в проекте собраны черно-белые снимки. Их фишка — внимание фотографа, сконцентрированное на архитектурных объектах республики. Здесь и фото, победившие в различных международных конкурсах черно-белой и архитектурной фотографии, и снимки, становившиеся обложками журналов, и кадры, которые не были куда-либо номинированы, но в целом составили серию черно-белой архитектурной подборки Артиса.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выставка — дебют Андрея Артиса в родной Казани, но самая первая его выставка, также с проектом «Черно-белый Татарстан», состоялась даже не на территории республики, а в Санкт-Петербурге, в архитектурной галерее «Точка» весной прошлого года. Тогда куратором выставки стал авторитетный казанский архитектор Марсель Искандаров, под кураторством которого, как писал «Татар-информ», команда молодых архитекторов из Казани выиграла конкурс обновления входных групп комплекса ВДНХ в Москве. Проект Андрея Артиса «Черно-белый Татарстан» вырос из его предыдущего и первого для фотографа проекта «Казань черно-белая». Фотограф начал его в 2020 году и посвятил архитектуре родного города.

Гости вернисажа на церемонии открытия у микрофона делились воспоминаниями о своем первом знакомстве с работами Андрея Артиса, впечатлениями от выставки и теперь уже и от личного знакомства с автором. Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова вспомнила, что впервые увидела фотографии Артиса на сборной выставке в галерее Союза фотографов республики «Сфера». Снимков было всего три, но их нельзя было не заметить и не выделить среди других.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я тогда подумала: это штрих или это снимок?! Но это совершенно другая, потрясающая вещь. Для каждого фотографа персональная выставка — это праздник. Это возможность показать всем свои работы и познакомить посетителей с собой и своим творчеством. Выставкой в Санкт-Петербурге вы продвигаете не только свое имя, но и Республику Татарстан, делая узнаваемыми ее архитектурные объекты. И сегодняшняя выставка — это еще и урок подрастающему поколению. И большое спасибо семье фотографа, потому что фотография — это очень сложно: ваш супруг не всегда может быть с вами, потому что ему нужно сделать снимок — четкий, выверенный», — сказала Рыбакова.

В серии «Черно-белый Татарстан» посетители выставки, конечно же, узнают Дворец земледельцев, будто не сфотографированный, а усердно прорисованный дотошным графиком в мельчайших деталях, мечеть «Кул-Шариф», Собор Казанской иконы Божией Матери, Спасскую башню Казанского Кремля, станцию метро «Аметьево», несколько современных жилых комплексов и так далее. А, например, Центр семьи «Казан» снят так, что облака, словно пар, валят из бурлящего котла (казана). Фотографию сопровождает шутливая надпись «Горшочек, вари».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На выставке представлены также архитектурные сооружения Казани, Иннополиса, Болгара, Елабуги, Высокогорского района Татарстана.

«Восемь лет назад я и мечтать не мог, что мое увлечение фотографией превратится в выставку сегодняшнего дня. Нужно мечтать и работать над собой. Я рад, что эта выставка наконец-то состоялась. Это было целью, к которой я шел несколько лет. Для меня это большой результат большого труда. Фотографией я занимаюсь с 2016 года, и до этого не имел к фотографии никакого отношения. В 2015 году у меня появилась зеркальная камера. И после пятидневного путешествия на Эльбрус я вдруг твердо решил, что стану фотографом. Мне казалось, что так я буду чаще путешествовать. Фотографом я стал, но путешествую не очень часто», — признался Андрей Артис.

Андрей Артис Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он рассказал посетителям свое дебютной выставки в Казани, что сначала научился на своем фотоаппарате не просто снимать в авторежиме, а видеть свет — освоил предметную и фуд-съемку, а затем переключился на съемку интерьерную и архитектурную.

«Наше единственное светило, солнце, под тебя не подстраивается — ты подстраиваешься по него. Фотографию надо планировать. И сначала это была просто архитектурная, но не творческая фотография. В первое время я много убирал на своих снимках, подчищал облака и так далее. Я очень не люблю провода, фонари — мне от них в кадре плохо становится. Меня это раздражает, я хочу, чтобы вообще ничего не отвлекало в кадре. Но если раньше я много убирал на фото, это занимало много времени, то сейчас я снимаю так, чтобы минимум обрабатывать. На этой выставке вы можете увидеть помимо архитектурной съемки еще и детали, и стрит-съемку», — обратил внимание фотограф.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Небольшой зал едва смог вместить всех желающих увидеть выставку «Черно-белый Татарстан». Гости стремились лично пообщаться с фотографом. Кто-то, не скупясь на комплименты, назвал Андрея Артиса новым Родченко, хотя сам он признался, что в качестве ориентира фотомастерства равнялся на творчество немецкого фотографа Вольфганга Мотеса.

Фотовыставка Андрея Артиса в Галерее современного искусства будет работать до 7 апреля.