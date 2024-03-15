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«И мечтать не мог»: в Галерее современного искусства с аншлагом дебютировал Андрей Артис
Фотограф из Казани Андрей Артис представил свою первую в родном городе выставку «Черно-белый Татарстан». Экспозиция открылась в VR-зале Галереи современного искусства Музея ИЗО Татарстана.
Как подсказывает название выставки, в проекте собраны черно-белые снимки. Их фишка — внимание фотографа, сконцентрированное на архитектурных объектах республики. Здесь и фото, победившие в различных международных конкурсах черно-белой и архитектурной фотографии, и снимки, становившиеся обложками журналов, и кадры, которые не были куда-либо номинированы, но в целом составили серию черно-белой архитектурной подборки Артиса.
Выставка — дебют Андрея Артиса в родной Казани, но самая первая его выставка, также с проектом «Черно-белый Татарстан», состоялась даже не на территории республики, а в Санкт-Петербурге, в архитектурной галерее «Точка» весной прошлого года. Тогда куратором выставки стал авторитетный казанский архитектор Марсель Искандаров, под кураторством которого, как писал «Татар-информ», команда молодых архитекторов из Казани выиграла конкурс обновления входных групп комплекса ВДНХ в Москве. Проект Андрея Артиса «Черно-белый Татарстан» вырос из его предыдущего и первого для фотографа проекта «Казань черно-белая». Фотограф начал его в 2020 году и посвятил архитектуре родного города.
Гости вернисажа на церемонии открытия у микрофона делились воспоминаниями о своем первом знакомстве с работами Андрея Артиса, впечатлениями от выставки и теперь уже и от личного знакомства с автором. Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова вспомнила, что впервые увидела фотографии Артиса на сборной выставке в галерее Союза фотографов республики «Сфера». Снимков было всего три, но их нельзя было не заметить и не выделить среди других.
«Я тогда подумала: это штрих или это снимок?! Но это совершенно другая, потрясающая вещь. Для каждого фотографа персональная выставка — это праздник. Это возможность показать всем свои работы и познакомить посетителей с собой и своим творчеством. Выставкой в Санкт-Петербурге вы продвигаете не только свое имя, но и Республику Татарстан, делая узнаваемыми ее архитектурные объекты. И сегодняшняя выставка — это еще и урок подрастающему поколению. И большое спасибо семье фотографа, потому что фотография — это очень сложно: ваш супруг не всегда может быть с вами, потому что ему нужно сделать снимок — четкий, выверенный», — сказала Рыбакова.
В серии «Черно-белый Татарстан» посетители выставки, конечно же, узнают Дворец земледельцев, будто не сфотографированный, а усердно прорисованный дотошным графиком в мельчайших деталях, мечеть «Кул-Шариф», Собор Казанской иконы Божией Матери, Спасскую башню Казанского Кремля, станцию метро «Аметьево», несколько современных жилых комплексов и так далее. А, например, Центр семьи «Казан» снят так, что облака, словно пар, валят из бурлящего котла (казана). Фотографию сопровождает шутливая надпись «Горшочек, вари».
На выставке представлены также архитектурные сооружения Казани, Иннополиса, Болгара, Елабуги, Высокогорского района Татарстана.
«Восемь лет назад я и мечтать не мог, что мое увлечение фотографией превратится в выставку сегодняшнего дня. Нужно мечтать и работать над собой. Я рад, что эта выставка наконец-то состоялась. Это было целью, к которой я шел несколько лет. Для меня это большой результат большого труда. Фотографией я занимаюсь с 2016 года, и до этого не имел к фотографии никакого отношения. В 2015 году у меня появилась зеркальная камера. И после пятидневного путешествия на Эльбрус я вдруг твердо решил, что стану фотографом. Мне казалось, что так я буду чаще путешествовать. Фотографом я стал, но путешествую не очень часто», — признался Андрей Артис.
Он рассказал посетителям свое дебютной выставки в Казани, что сначала научился на своем фотоаппарате не просто снимать в авторежиме, а видеть свет — освоил предметную и фуд-съемку, а затем переключился на съемку интерьерную и архитектурную.
«Наше единственное светило, солнце, под тебя не подстраивается — ты подстраиваешься по него. Фотографию надо планировать. И сначала это была просто архитектурная, но не творческая фотография. В первое время я много убирал на своих снимках, подчищал облака и так далее. Я очень не люблю провода, фонари — мне от них в кадре плохо становится. Меня это раздражает, я хочу, чтобы вообще ничего не отвлекало в кадре. Но если раньше я много убирал на фото, это занимало много времени, то сейчас я снимаю так, чтобы минимум обрабатывать. На этой выставке вы можете увидеть помимо архитектурной съемки еще и детали, и стрит-съемку», — обратил внимание фотограф.
Небольшой зал едва смог вместить всех желающих увидеть выставку «Черно-белый Татарстан». Гости стремились лично пообщаться с фотографом. Кто-то, не скупясь на комплименты, назвал Андрея Артиса новым Родченко, хотя сам он признался, что в качестве ориентира фотомастерства равнялся на творчество немецкого фотографа Вольфганга Мотеса.
Фотовыставка Андрея Артиса в Галерее современного искусства будет работать до 7 апреля.
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