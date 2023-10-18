Архитекторы из Казани выиграли конкурс обновления входных групп комплекса ВДНХ в Москве

Молодые казанские архитекторы, магистранты Института дизайна и прикладных искусств КФУ Александр Юнусов и Тимур Поляков и их преподаватель, член Союза архитекторов России Марсель Искандаров, выиграли в конкурсе идей по комплексному обновлению въездных групп одного из 50 крупнейших выставочных центров мира — московского ВДНХ. Творческий коллектив получил первую премию в размере 300 тыс. рублей и, главное, уникальную возможность реализовать свое архитектурное видение на одном из самых знаковых объектов России.

«Представители ВДНХ отмечали, что наш проект очень жизнеспособный — не абстрактные идеи, а он вполне реализуем, даже в материале и с функциональной точки зрения. В конкурсе были очень жесткие требования по организации разъездов, парковочных мест, кабинки — нужно было решить много таких житейских и транспортных моментов. При дальнейшей реализации будет расширенный проектный состав, мы как авторы в этот состав, конечно, войдем, на ведущих или не на ведущих ролях — это второй вопрос. Если наша идея будет реализована — можно смело сказать, что не зря на архитектора учился и не зря в этой профессии. Оставить след в столько знаковом месте — редкая удача и шанс!» — признался в беседе с «Татар-информом» Марсель Искандаров.

Скрин презентации проекта

В задачу открытого конкурса входила разработка предложений по оформлению пяти входов ВДНХ: «1-го Северного», «2-го Северного», «3-го Северного», Совхозного и Хованского въездов. Свои профессиональные силы в архитектурном конкурсе «Золотой колос» решили испытать архитекторы из разных регионов России, в том числе, например, из Дагестана, из Чечни, из Томска, а также из Таджикистана. Больше половины архитекторов — участников конкурса, рассказал Искандаров, были не из Москвы. По мнению собеседника информагенства, предложениям других конкурсантов не хватало «образного пафоса», флера могучей индустриальной Страны Советов.

Скрин презентации проекта

Казанские архитекторы постарались создать обобщенный, ассоциативно узнаваемый образ ВДНХ и учесть при этом уже имеющиеся ансамблевые, композиционные и масштабные решения. Благодаря визуальным ассоциациям с обелисками и триумфальными воротами их проект формирует торжественное пространство между развевающимися флагами. Красный цвет дополнительно усиливает эффект пафосности места, к тому же с ним архитекторы ассоциируют саму Москву. В эстетику проекта гармонично вплетена мощь и «поэзия» строительных конструкций, их гиперболизированная индустриальная брутальность.

Скрин презентации проекта

«Над нашим предложением мы работали где-то три месяца. Ребята — магистранты, но уже самостоятельные, действующие и опытные архитекторы. Позвал их совместно участвовать в этом конкурсе я, когда мне на почту пришла рассылка-извещение. Причем я-то, конечно, хорошо знаю и помню ВДНХ, а ребята до награждения победителей конкурса в Москве воочию не видели ВДНХ — работали по доступным визуальным материалам в Сети и техническим параметрам конкурса. И при всей попадаемости в узнаваемый отечественный образ, он где-то советский, где-то российский, наверное, более передовой идеей была наша. Одно из направлений многих работ других участников конкурса просто продолжало сложившиеся подходы к благоустройству городской среды. Современно, но довольно утилитарно — так делают в новостройках. В той или иной степени они были разного архитектурного вкуса, они были разной степени качества архитектурного, но я отметил, что многие авторы не стали решать для себя вопрос образного пафоса, а все-таки ВДНХ — это особое место», — подчеркнул Искандаров.

Скрин презентации проекта

В идее казанских архитекторов есть не только внешний символизм и отсылка к советскому прошлому, даже бетон для конструкций команда предлагает использовать «советских времен» — колерованный.

«Колерованный бетон — один из форматов возвращения и учета истории. Дело в том, что бетон в свое время красили даже под красный мрамор. Это утерянная технология, которая сейчас оказывается вдруг опять очень передовой. Бетон не серый, а яркого цвета — идея и новая, и старая одновременно. Как и многое другое. Например, в наших пилонах на главных входах используются толстостенные трубы, по которым газ и нефть качают. Такая труба выкраивается и превращается в стяг — в этом двойные-тройные смыслы и аллюзии. Так что мы были оригинальны еще и с точки зрения выбора самого материала: так мы имеем отсылку к истории великих строек, великих свершений, гордости за страну, за ее достижения», — подытожил Марсель Искандаров.

Скрин презентации проекта

Второе место в конкурсе «Золотой колос» заняли архитекторы из Томска, третье — участник из Москвы.