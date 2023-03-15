«И будет экологично»: Песков отреагировал на обвинения РФ из-за ситуации с беспилотником

Если бы американский беспилотник не находился в акватории Черного моря, «неэкологичной» ситуации, в которой обвиняют Россию, не случилось бы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее США заявили, что из упавшего в море беспилотника произошел сброс топлива и Россия виновна в случившемся.

«Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда было бы экологично», — подчеркнул пресс-секретарь Президента России в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Накануне утром американский БПЛА MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем и летел в направлении Крыма. В воздух были подняты истребители, однако из-за резкого маневра беспилотник потерял управление и рухнул в воду. Президента России Владимира Путина оперативно проинформировали об этом инциденте.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин позднее заявил, что Москва осведомлена о целях разведывательной деятельности американцев, однако важно выявить, какие из российских объектов интересуют США больше всего.