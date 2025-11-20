И адаптация, и общение: в Казани стартовал турнир по Counter-Strike 2 для ветеранов СВО

В Казани начался первый киберспортивный турнир для ветеранов спецоперации. Мужчины со всей республики с удовольствием вспомнили годы, когда компьютерные клубы только зарождались. По признанию участников, главное – не призы, а возможность познакомиться с братьями по оружию, пообщаться и хорошо провести время. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





В Казани стартовал первый киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 для ветеранов СВО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Киберспортивный турнир поможет ветеранам СВО в адаптации к мирной жизни»

В Казани стартовал первый киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 для ветеранов СВО. Его организовал филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ вместе с компьютерным клубом Artcore Esports.

Что такое Counter-Strike 2 и как в него играют? Это компьютерная игра в жанре многопользовательского тактического шутера от первого лица. Игроки делятся на две команды: контртеррористы и террористы. Задача террористов – заложить бомбу в точке A или B или уничтожить всех контртеррористов на ограниченной в пространстве карте. Задача контртеррористов – ликвидировать всех террористов на карте или обезвредить заложенную бомбу.

Мужчины со всей республики с удовольствием вспомнили годы, когда компьютерные клубы только зарождались Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всего в турнире принимают участие 30 ветеранов СВО, или шесть команд по пять человек в каждой. В беседе с «Татар-информом» некоторые игроки признавались, что последний раз играли больше десяти лет назад в более старую версию этой игры, но такие киберспортивные соревнования им по душе. Команды разыграли жеребьевку: тот, кто пройдет сетку до конца, и станет победителем. Выигравшую команду ждут призы от компьютерного клуба, сертификаты и игровые гарнитуры для ПК.

За призы будут бороться команды из девяти районов Татарстана. Среди названий команд: Two Gun; Zelik; Ветераны16.рф; Retro Squad; Штурма и Воин РТ.

За призы будут бороться команды из девяти районов Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По правилам стандартный соревновательный матч в игре состоит из 24 раундов, разделенных на две половины по 12 раундов в каждой. Выигрывает та команда, которая победит в 13 раундах первой. В случае ничейного результата при счете 12:12 игра переходит в стадию овертайма, который обычно состоит из шести раундов.

«Турнир призван содействовать социальной адаптации и психологической реабилитации ветеранов посредством интеграции в киберспортивное сообщество. Counter-Strike 2 является одной из ведущих киберспортивных дисциплин в мире, отличающейся высоким уровнем конкуренции и требующей от игроков тактического мастерства, командной работы и быстрой реакции. Киберспорт предоставляет платформу для развития когнитивных функций, стратегического мышления и командного взаимодействия, способствуя тем самым адаптации ветеранов к мирной жизни», – рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

Гузель Удачина: «Турнир призван содействовать социальной адаптации и психологической реабилитации ветеранов посредством интеграции в киберспортивное сообщество» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она отметила, что ключевым фактором привлечения ветеранов к спорту является разнообразие спортивных активностей. Мотивацией для занятий служат регулярные соревнования по различным видам спорта.

«Мы намерены продолжать традицию, сотрудничая с Министерством спорта РТ, и проводить ежемесячно различные соревнования. Главная цель – максимально вовлечь ветеранов в спорт. Это должны быть не только 20–30 постоянных участников, но и новые лица. Приятно видеть на киберспортивном чемпионате новых ветеранов, которых я раньше не встречала на наших спортивных площадках. Все ветераны, уволенные с военной службы, находятся под персональным наблюдением. Мы знаем каждого из них, поэтому можем уверенно говорить о масштабах вовлечения», – рассказала она.

«Поиграть вместе – отличный повод для встречи и общения»

Гузель Удачина сделала акцент на том, что идея киберспортивного турнира принадлежит одному из молодых сотрудников фонда. Она нашла партнеров, которые на безвозмездной основе согласились провести турнир и организовали призовой фонд, чтобы дополнительно подогреть интерес участников.

«Мы получили большой отклик от ветеранов. Это интересно нашим ребятам, это возможность не только приехать, но и пообщаться, почувствовать себя частью команды и братства. Такие мероприятия дают ветеранам уверенность и ощущение нужности. Им всем очень нелегко, и им, мне кажется, нужно почувствовать себя частью единого целого и ощутить поддержку от людей. Все проходит успешно, мы очень рады», – подытожила она.

По признанию участников, главное – не призы, а возможность познакомиться с братьями по оружию, пообщаться и хорошо провести время Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одним из участников турнира стал ветеран СВО, историю которого «Татар-информ» рассказывал. Алмаз Оморов ушел добровольцем на фронт в июле 2023 года, получил ранение и снова вернулся к своим боевым товарищам. Контракт он подписывал на четыре месяца. Вернувшись, стал помогать фронту с тыла – собирает гуманитарную помощь и сам возит ее «за ленточку». Кроме этого, он занимается развитием проектов, направленных на поддержку участников СВО.

Сегодня Алмаз Оморов ведет активную жизнь. Помимо того, что он возит гуманитарную помощь на передовую, рисует комиксы. Через рисунки он пытается донести до общества сложности, с которыми сталкиваются те, кто возвращается в мирную жизнь после участия в боевых действиях.

«Я из того поколения, которое застало начало зарождения этой игровой индустрии. Играли раньше в версии 1.3 и 1.5. На досуге поиграл снова – как будто кардинальных изменений не случилось. Когда позвали поиграть с другими ветеранами, очень обрадовался, стараюсь принимать участие в различных мероприятиях – это лишний повод увидеться с друзьями, познакомиться с другими ребятами. Компьютерные клубы сильно изменились – это прямо небо и земля. Мы все готовы побеждать, и пусть победит сильнейший», – сказал он.

Участник другой команды – солист «Добробата», ветеран СВО Иван Хомяков. О том, как он принял решение уйти на СВО, кому в голову пришла идея создать музыкальную группу, что ему сказал отец, когда он собрался воевать, «Татар-информ» рассказывал в декабре прошлого года.

«Такой турнир у нас в республике проходит впервые, но нас часто собирают на различные соревнования и сборы. Фонд ‘’Защитники Отечества’’ регулярно привлекает нас к различным мероприятиям. Мы часто встречаемся и общаемся, и это помогает нам вернуться к мирной жизни после испытаний на СВО. Киберспорт давно себя зарекомендовал во всем мире, и я не вижу в этом ничего удивительного, это здорово. Насколько хорошо мы играем, покажет сегодняшний турнир. Будем играть на победу», – рассказал он.

Результаты первой киберспортивной баталии по CS 2 станут известны сегодня к вечеру.

Турнир проходил в соответствии с целями Государственной программы «Спорт России». Участие в соревнованиях помогает ветеранам СВО социально адаптироваться после возвращения с зоны боевых действий.