«Рисую комиксы о возвращении в мирную жизнь»: история ветерана СВО из Казани

Вернувшись с фронта, ветеран СВО Алмаз Оморов ведет активную жизнь: возит гуманитарную помощь на передовую, рисует комиксы, через которые пытается донести до общества сложности, с которыми сталкиваются те, кто возвращается в мирную жизнь после участия в боевых действиях.





Алмаз Оморов ушел добровольцем на фронт в июле 2023 года, получил ранение и снова вернулся к своим боевым товарищам

Фото: из личного архива бойца

Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Когда я задумываюсь о том, что творится на Украине, я понимаю, что так оставлять нельзя»

Алмаз Оморов ушел добровольцем на фронт в июле 2023 года, получил ранение и снова вернулся к своим боевым товарищам. Контракт он подписывал на четыре месяца. Вернувшись, стал помогать фронту с тыла – собирает гуманитарную помощь и сам возит ее «за ленточку». Кроме этого, он занимается развитием проектов, направленных на поддержку участников СВО.

«Наверное, существует целый ряд причин, по которым я пошел на СВО. В том числе это личные убеждения. Когда я задумываюсь о том, что творится на Украине, о том, что там процветает нацизм, я понимаю, что так оставлять нельзя», – поделился Алмаз.

Еще одна причина, по которой он подписал контракт, – пример товарищей.

«Много кто из моих друзей и знакомых участвовал в боевых действиях. Мы постоянно были на связи, я переживал за них. Повлияло и мое личное знакомство с беженцами – в 2014 году к нам в Казань приехали первые жители Донбасса. Я видел этот кошмар: женщины, старики и дети приехали, в чем были, – кто-то в тапочках, кто-то в домашнем халате», – вспоминает он.

Алмаз вместе с друзьями стал помогать им. В процессе общения с беженцами узнавали о всех тех ужасах, которые творились на Украине.

Бесконечное количество дронов в небе, прилеты снарядов – приходилось всегда быть начеку, но даже сверхбдительность порой не спасает Фото: из личного архива бойца

«Я попал на Бахмутское направление – как раз шло так называемое контрнаступление»

Прошли года, молодой человек видел по новостям, что обстановка накалялась, и, наконец, решился на серьезный шаг – подписал контракт.

«Я проходил подготовку в Российском университете спецназа в Чечне. Через две недели нас отправили “за ленточку”. Нас вооружили и начали раскидывать по позициям. Я попал на Бахмутское направление. Мы были в Клещеевке, в Курдюмовке. Как раз шло так называемое контрнаступление ВСУ. Они получили большую поддержку от Запада в виде техники, оружия и пытались вклиниться через эти направления», – рассказывает Алмаз.

Враг пытался прорваться в освобожденный российскими войсками город, шли самые горячие бои. И в их эпицентре оказался Алмаз. Бесконечное количество дронов в небе, прилеты снарядов – приходилось всегда быть начеку, но даже сверхбдительность порой не спасает.

«Первую легкую контузию я получил в Клещеевке, потом был еще ряд несерьезных контузий. Потом попал под обстрел АГС в Курдюмовке – это случилось через два дня после моего дня рождения, 8 октября. Тогда враг наступал со всех сторон, и мы находились в полукольце. Не было возможности провести ротацию, получить продовольствие. Больше всего проблем было с водой и боекомплектом – чтобы их забрать, нужно было пройти порядка двух километров», – вспоминает он.

Фото: из личного архива бойца

«До своей позиции не дошел буквально пять метров – под ноги упал снаряд»

Эти два километра – опаснейший путь под обстрелом. Никаких укрытий там не было: дома и деревья были почти полностью уничтожены во время боевых действий.

«Но мы все-таки рисковали и выбирались. Перебежками – путь занимал около суток, хотя в нормальных условиях его можно было бы пройти минут за пятнадцать. Старались передвигаться в сумерках, чтобы оставаться незамеченными для врага. Конечно, взять с собой хотелось побольше, чтобы бегать туда-сюда реже», – рассказывает боец.

В очередной раз, когда вода закончилась, Алмаз и двое его сослуживцев вынуждены были снова отправиться в путь.

«Когда шли, двоих моих товарищей ранило: одному осколками посекло руки, другому – ногу. Я оказал им первую помощь, сопроводил до медиков, мне предстояло идти уже одному. Я загрузился максимально всем, что смог поднять. Дошел туда и уже возвращался, но до своей позиции не дошел буквально пять метров. Мне прилетел под ноги снаряд, и я упал. Рюкзак перевесил, быстросъемные крепления заклинило, я никак не мог сбросить груз. Закричал от боли, рация куда-то отлетела», – вспоминает Алмаз.

«Председатель Союза десантников Татарстана подарил мне защитный воротник – он меня и спас»

Товарищ услышал его крик – выбежал за ним мгновенно, даже не успев надеть бронежилет и каску.

«Он помог расстегнуть рюкзак, встать, и тут второй снаряд упал нам под ноги. Мне посекло по ногам – несколько осколков так и остались во мне. Некоторые осколки попали в шею, но я был в защите. Перед отъездом я познакомился с председателем Союза десантников Татарстана Юрием Суворовым. Он подарил мне защитный воротник – он меня и спас. Когда вернулся, поблагодарил его. Если бы осколок попал в сонную артерию, меня бы ничто не спасло», – рассказывает Алмаз.

Алмазу и его товарищу оказали первую помощь. После этого эвакуировали в госпиталь, где он провел 12 дней. Как раз в это время закончился его контракт.

«Мне не задело вены, не задело жизненно важные органы. Осколки попали только в мягкие ткани. Можно сказать, мне повезло», – считает он.

После возвращения домой он стал налаживать свою жизнь. Помогли ему во многом в фонде «Защитники Отечества»: реабилитация, получение льгот и моральная поддержка. Но отвыкнуть от бесконечных взрывов оказалось не так просто. Понимая, что психологическая реабилитация процесс не простой, он задумался о том, каково справляться с этим другим ветеранам, кто пробыл в зоне СВО дольше, чем он.

«Сосед косит траву, а тебе не по себе – начинаешь смотреть в небо, искать “Бабу-ягу”»

«Мне хотелось сделать свой вклад для общества, поддержать участников СВО и одновременно объяснить обществу, что люди с посттравматическим расстройством могут вести себя нестандартно. Со стороны это может казаться странным, но это не значит, что к этим людям нужно негативно относиться», – рассказывает Алмаз.

Он поделился, что после возвращения полтора месяца не выходил из дома, пугался любых громких звуков и шума техники.

«Звук БПЛА – этот двухтактный двигатель – не спутаешь ни с чем. И всё, что более-менее похоже, вызывает тревогу. Сосед косит траву, а тебе не по себе. Волей-неволей начинаешь смотреть в небо, искать “Бабу-ягу”. Знаю, что кто-то от салютов и хлопков разных на землю сразу прыгает, думает, что снаряд летит. Один парень каждый раз плачет, когда видит хлеб, у него прям истерика начинается. Его отправили за хлебом сослуживцы, а когда он вернулся, на месте их блиндажа была большая воронка – все погибли. Теперь при виде хлеба он вспоминает своих боевых братьев. Разные ситуации бывают – у всех свои триггеры: это может быть и запах, и песня, и какая-то картинка», – поделился он.

Фото: из личного архива бойца

«Прохожие видят, что он ведет себя странно, крутят пальцем у виска»

Работая на основной работе, свободное время он стал посвящать развитию своих проектов. Один из них – создание комиксов об участниках СВО.

«Первый комикс вышел четыре месяца назад. В сюжете участник СВО гуляет по центру Казани и видит, насколько различаются эти два мира: тот, что в зоне боевых действий, и здесь, на мирной территории. Это иногда сложно понять, и нашему герою тоже непросто: вроде бы здесь создается впечатление, что все как обычно, а там люди гибнут, постоянные взрывы, беспилотники, черное от дыма небо. На героя комикса смотрят прохожие, и видя, что он ведет себя странно, крутят пальцем у виска. А у него в этот момент просто срабатывают какие-то триггеры», – рассказывает Алмаз.

Фото: из личного архива бойца

Далее в сюжете боец общается с женщиной, которая заинтересовалась и начала сопереживать ветерану. Так Алмаз хотел показать, какой бы хотел видеть реакцию на участников боевых действий в обществе.

«После того как женщина подошла к нашему герою, комикс, который раньше был черно-белым, обретает краски, так же, как и внутреннее состояние бойца становится более радостным и спокойным. В остальных комиксах мы хотим раскрыть другие наболевшие темы», – поделился он.

Фото: из личного архива бойца

Теперь Алмаз думает о том, как сделать так, чтобы комикс увидело как можно больше людей.

«Первую серию мы выложили на сайт. Но его нужно продвигать. Надеемся, что нам с этим помогут. Хотелось бы, чтобы он приносил пользу. Мы выпустили уже два комикса, рассчитанных на детей от 8 до 12 лет. Планируем сделать выпуски для ребят постарше с реальными историями с фронта. Они будут немного пожестче и интереснее», – поделился ветеран.

У Алмаза много планов, над которыми он уже работает, – это и создание Дома для ветеранов, где они могли бы отдохнуть, отвлечься от плохих мыслей. Еще одна его мечта – собрать хоккейную команду участников СВО. Он полон идей и вдохновлен своими боевыми товарищами. Уверен – сможет сделать многое для общества.