HR-эксперты рассказали, как татуировки влияют на трудоустройство

Татуировки могут повлиять на трудоустройство в отдельных сферах, особенно если работа связана с клиентским сервисом или представительскими функциями. Однако официально отказать в приеме на конкретную должность из-за внешности невозможно – это будет расценено как дискриминация. Об этом «Татар-информу» рассказала HR-эксперт Зульфия Лоикова.

Негласные ограничения, по ее словам, чаще всего действуют в банках, инвестиционных компаниях, на госслужбе, в сфере перевозок и медицины. В этих сферах принято соблюдать строгие требования к внешнему виду, включая запрет на видимые татуировки.

«Я считаю, что в данном случае мы должны руководствоваться тем принципом, что важно дать возможность раскрытию потенциала и профессионализму человека. Но если сфера подразумевает необходимость выглядеть внешне соответствующим образом, то, все же, люди должны придерживаться этого», – отметила Лоикова.

Она также добавила, что помимо татуировок работодатели обращают внимание на наличие пирсинга, серьги-тоннели, яркий цвет волос и другие подобные элементы образа.

«В открытую вам никто не скажет о таких причинах отказа, ведь тогда это можно будет расценивать за дискриминацию. Но субъективные предпочтения руководителя очень даже могут повлиять», – подчеркнула Лоикова.

HR-эксперт и член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян привел «Татар-информу» примеры, когда поводом для отказа становились и вовсе абсурдные основания.

«Бывает, что отказывают из-за якобы неподходящего руководителю типажа, "несоответствия" его гороскопу. Еще среди бредовых причин – сотрудник, например, напоминает бывшего молодого человека, поэтому его не берут», – сказал Мурадян.

Эксперт при этом также подчеркнул, что все эти причины, а также внешний вид человека не должны быть препятствием при трудоустройстве. В первую очередь, работодатели должны опираться на профессиональные качества человека.