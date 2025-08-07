news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 августа 2025 09:44

В Госдуме призвали россиян отказаться от татуировок

Читайте нас в
Телеграм

Депутаты Государственной думы РФ выступили с критикой татуировок, заявив о негативном влиянии подобных украшений на карьерные перспективы граждан. Об этом сообщает Life.

По мнению депутата Олега Матвейчева, татуировки «уродуют людей» и мешают занять серьезные должности как в бизнесе, так и на государственной службе.

«Никогда такой человек не будет топ-менеджером или на госслужбе на серьезном посту. Люди не только портят тело, но и свое будущее. Идите сводить татуировки», – заявил парламентарий.

Схожую позицию выразила депутат Татьяна Буцкая. Она отметила, что часть молодежи делает татуировки бездумно, выбирая порой вызывающие или агрессивные сюжеты.

«Понятно, что это субкультура, молодежные течения, мода. Но мы же видим, как часто уже взрослые люди, оглядываясь назад и смотря на свои фотографии, думают: "Зачем я это делал". Кто-то их сводить начинает», – подчеркнула она.

HR-специалист Зилина Султанова при этом напомнила, что в отдельных отраслях сохраняются повышенные требования к внешнему виду сотрудников. Это касается прежде всего банковской сферы, госслужбы, дипломатии, армии, медицины, образования и авиации. В этих направлениях особенно важно соблюдать строгий дресс-код, а татуировки на открытых участках тела могут восприниматься как несоответствие корпоративным стандартам.

В то же время в большинстве компаний при трудоустройстве все чаще оцениваются профессиональные качества кандидата, а не его внешний облик, отметила эксперт.

#госдума рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

6 августа 2025
Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

6 августа 2025