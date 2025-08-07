В Госдуме призвали россиян отказаться от татуировок

Депутаты Государственной думы РФ выступили с критикой татуировок, заявив о негативном влиянии подобных украшений на карьерные перспективы граждан. Об этом сообщает Life.

По мнению депутата Олега Матвейчева, татуировки «уродуют людей» и мешают занять серьезные должности как в бизнесе, так и на государственной службе.

«Никогда такой человек не будет топ-менеджером или на госслужбе на серьезном посту. Люди не только портят тело, но и свое будущее. Идите сводить татуировки», – заявил парламентарий.

Схожую позицию выразила депутат Татьяна Буцкая. Она отметила, что часть молодежи делает татуировки бездумно, выбирая порой вызывающие или агрессивные сюжеты.

«Понятно, что это субкультура, молодежные течения, мода. Но мы же видим, как часто уже взрослые люди, оглядываясь назад и смотря на свои фотографии, думают: "Зачем я это делал". Кто-то их сводить начинает», – подчеркнула она.

HR-специалист Зилина Султанова при этом напомнила, что в отдельных отраслях сохраняются повышенные требования к внешнему виду сотрудников. Это касается прежде всего банковской сферы, госслужбы, дипломатии, армии, медицины, образования и авиации. В этих направлениях особенно важно соблюдать строгий дресс-код, а татуировки на открытых участках тела могут восприниматься как несоответствие корпоративным стандартам.

В то же время в большинстве компаний при трудоустройстве все чаще оцениваются профессиональные качества кандидата, а не его внешний облик, отметила эксперт.