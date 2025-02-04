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Общество 4 февраля 2025 00:38

HR-эксперт назвала дискриминацией отказ в приеме на работу из-за знака зодиака

Отказ в приеме на работу исключительно из-за несоответствия по знаку зодиака – это ущемление прав работника. Об этом сообщила HR-эксперт Оксана Семенова.

По ее словам, на собеседовании у соискателя действительно могут поинтересоваться о его знаке зодиака. Но кандидат имеет полное право не отвечать на такой вопрос, если посчитает его неуместным. Но Семенова рекомендует отказывать в таких случаях корректно. Отказ в приеме на работе из-за знака зодиака не соответствует нормам российского законодательства, добавила спикер.

«Некоторые HR-специалисты считают, что астрология помогает лучше понять характер человека и составить психологический портрет. Они могут сопоставлять черты характера, приписываемые тому или иному знаку зодиака, с качествами, которые важны для конкретной должности», – сказала она в беседе с «Газетой.ру».

Ранее министр труда РФ Антон Котяков рассказал, когда заработает новая система оплаты труда бюджетников.

#трудоустройство #работа #карьера
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