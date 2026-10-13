HR-эксперт Лоикова объяснила, почему Казань привлекательна для карьеры

Казань входит в число лидеров по карьерным перспективам благодаря разнообразию отраслей, развитию бизнеса и сильной образовательной базе. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Казань у нас закономерно входит в топ по карьерным перспективам. Это крупный мультиотраслевой центр, где развиваются промышленность, IT, наука, креативная индустрия. Сюда, естественно, заходят и федеральные, международные проекты. Поэтому рынок труда достаточно живой по Татарстану и Казани. Много позиций с быстрым ростом», – отметила эксперт.

Одним из преимуществ республики Лоикова назвала образовательную инфраструктуру, которая обеспечивает рынок труда новыми специалистами.

«Плюс в городе сильная образовательная база: у нас КФУ, Иннополис, профильные вузы, колледжи тоже дают постоянно приток кадров. Бизнесу это удобно для формирования пулов талантов», – пояснила она.

Кроме того, в Татарстане развиваются индустриальные парки и особые экономические зоны, а крупные компании представлены сразу в нескольких отраслях. По словам эксперта, это создает условия не только для поиска работы, но и для дальнейшего профессионального развития.

«Плюс высокая доля крупных устойчивых компаний: нефтегаз, нефтехимия, машиностроение, IT. Это значит, что в регионе не только открываются какие-то новые вакансии, но и есть пространство для горизонтального, вертикального роста внутри компании», – сказала Лоикова.