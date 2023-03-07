Henkel намерен продать свой бизнес в России до начала апреля

Немецкий производитель бытовой химии и гигиенических средств Henkel намерен избавиться от бизнеса в России до конца I квартала 2023 года. Это следует из отчетности компании за 2022 год.

«Кроме того, ожидается, что к концу I квартала 2023 года бизнес в России будет закрыт», — отмечается в документе.

При этом в Henkel напомнили, что в первое время после начала широкомасштабных боевых действий на Украине компания получала много вопросов относительно будущего ее бизнеса в РФ, «включая публичную критику» за отказ от немедленного ухода из страны.

Однако Henkel присутствовал на российском рынке более 30 лет, около 2,5 тыс. сотрудников работали на 19 его предприятиях. «С учетом этого присутствия мы не могли просто остановить или продать наш бизнес за короткое время», — подчеркнули в компании.

Вместе с тем уже в середине апреля прошлого года немецкий производитель бытовой химии решил полностью уйти из России, чего, по его данным, «не сделало большинство прямых конкурентов». Теперь руководство Henkel намерено претворить это решение в жизнь, несмотря на «серьезные последствия», и «активно ведет переговоры» по продаже российского бизнеса.

Henkel производит моющие средства под марками Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс» и «Ласка», косметику Fa, Taft, Schwarzkopf, Dial и Syoss, клей «Момент» и строительные сухие смеси Ceresit. У компании есть заводы в Коломне, Челябинске, Ульяновске, Перми, Ногинске, Новосбирске и ряде других российских городов.