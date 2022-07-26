HeadHunter: Несмотря на лето, в Татарстане растет число соискателей

В июне текущего года количество активных резюме в Татарстане выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти не изменилось по сравнению с маем 2022 года (снижение составило 2,5%). Об этом свидетельствуют данные сервиса HeadHunter.

При этом, по данным аналитиков сервиса, заметнее всего выросла активность соискателей в таких сферах, как «ИТ, интернет» (рост на 58,7% к прошлому году), «Административный персонал» (рост на 41,9%), «Маркетинг, реклама, PR» (рост на 31,4%) и «Продажи» (рост на 29,7%).

«Такая динамика, как правило, нетипична для летнего периода — в разгар сезона отпусков, дачных и ремонтных работ активность соискателей обычно снижается. Но непростая ситуация в экономике повлияла на поведение соискателей: кто-то стремится сменить работу на более высокооплачиваемую, кто-то находится в поисках подработки, кто-то просто старается быть в курсе актуальных вакансий», — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

Ранее опрос, проведенный службой исследований HeadHunter, показал, что 20% жителей Татарстана этим летом хотят уделять больше времени огороду и собираются вырастить больше овощей.

Как сообщал «Татар-информ», самыми востребованными профессиями РТ стали менеджеры по продажам, продавцы и водители.