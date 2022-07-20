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Ру Тат
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Общество
20 июля 2022  07:12

Самыми востребованными профессиями РТ стали менеджеры по продажам, продавцы и водители

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В июле у работодателей Татарстана наиболее востребованными оказались менеджеры по продажам, продавцы-кассиры и водители. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

Соответственно, на долю менеджеров по продажам приходится 7,3% актуальных вакансий, на продавцов-кассиров — 6,9%, на водителей — 3,7%.

Кроме того, работодатели республики активно ищут врачей и слесарей — на них приходится 3% и 2,6% от общего числа вакансий.

В топ-10 востребованных профессий также вошли программисты, инженеры-конструкты, бухгалтеры, повара и упаковщики. 

Наиболее редкими вакансиями июля в Татарстане оказались предложения о работе андеррайтером, оценщиком, гейм-дизайнером, продюсером и психологом.

#HeadHunter
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