Самыми востребованными профессиями РТ стали менеджеры по продажам, продавцы и водители

В июле у работодателей Татарстана наиболее востребованными оказались менеджеры по продажам, продавцы-кассиры и водители. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

Соответственно, на долю менеджеров по продажам приходится 7,3% актуальных вакансий, на продавцов-кассиров — 6,9%, на водителей — 3,7%.

Кроме того, работодатели республики активно ищут врачей и слесарей — на них приходится 3% и 2,6% от общего числа вакансий.

В топ-10 востребованных профессий также вошли программисты, инженеры-конструкты, бухгалтеры, повара и упаковщики.

Наиболее редкими вакансиями июля в Татарстане оказались предложения о работе андеррайтером, оценщиком, гейм-дизайнером, продюсером и психологом.