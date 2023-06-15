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Handelsblatt: Дания и Нидерланды заключили соглашение о поставке Украине 14 Leopard 2
Дания и Нидерланды заключили контракт на поставку Украине 14 основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в НАТО.
«Украина получит от своих западных партнеров больше боевых танков типа Leopard 2. Дания и Нидерланды профинансировали покупку 14 танков, которые будут поставлены компанией Rheinmetall», — отмечает издание.
Сам концерн Rheinmetall пока не прокомментировал сделку. Тем не менее газета назвала ее заключение «важным сигналом для Украины», так как в ходе контрнаступления уже были поражены первые Leopard 2. Впрочем, получить новые боевые машины украинская сторона сможет только в январе 2023 года.
По информации российской стороны, с начала контрнаступления ВСУ потеряли примерно 7,5 тыс. солдат и большое количество военной техники, включая часть танков Leopard 2. Оценки потерь Украины странами Запада значительно более скромны, хотя и они отмечают поражение заметного числа украинских боевых машин.
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