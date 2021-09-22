ГЖФ увеличит стоимость квадратного метра по соципотеке в Казани на 27%, в Челнах — на 16%

Государственный жилищный фонд при Президенте Татарстана решил пересмотреть стоимость квадратного метра жилья по социальной ипотеке из-за роста цен на строительные материалы и расходов на рабочую силу. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Исходя из текущей цены на строительные материалы, ориентировочная стоимость одного квадратного метра в Казани по вводимым в текущем году домам составит 54 тыс. рублей. В Набережных Челнах вводимые дома 2021 года (63-20 и 63-16) будут сдаваться по ориентировочной цене 47 тыс. рублей за квадратный метр. Окончательная стоимость квартир будет определена после завершения всех строительных работ по итогам понесенных затрат», — рассказали в фонде.

В последний раз ГЖФ пересматривал стоимость строительства осенью 2019 года. С тех пор до настоящего времени цена за квадратный метр соципотечного жилья в Казани составляла 42 650 рублей, в Челнах — 40 400 рублей. Таким образом, стоимость может вырасти на 27% в Казани и на 16% — в Набережных Челнах.

В фонде подчеркнули, что с апреля 2020 года экспертами отмечается значительный рост стоимости строительных материалов.

«ГЖФ полтора года держал цену квадратного метра неизменной. Дальнейшее сдерживание цены грозило остановкой строительства соципотечного жилья — подрядчики аргументировали это увеличением стоимости строительных материалов и рабочей силы. После мониторинга цен на строительном рынке и изучения представленных смет было принято решение поднять стоимость квадратного метра жилья», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ГЖФ напомнили, что коммерческие застройщики постоянно повышают цены на квартиры. «Сейчас разница в цене между соципотечными квартирами с ремонтом и квартирами с черновой отделкой на коммерческом рынке достигает 1,5–2,5 раза», — уточнили в фонде.

Ранее сообщалось, что строительный сезон в этом году сопровождается ростом цен на материалы. По некоторым позициям они выросли в 1,5–3 раза. Подробнее — в материале ИА «Татар-информ».