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Экономика 17 июня 2025 22:00

ГЖД организовала новый маршрут «грузового экспресса» из Удмуртии в Татарстан

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Горьковская железная дорога отправила «грузовой экспресс» по новому маршруту – со станции Яр в Удмуртии до станции Тихоново в Татарстане. Состав сформирован из 57 вагонов с лесоматериалами общим весом около 3,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба ГЖД.

«Следующим этапом должна стать отправка порожних вагонов в обратном направлении, что позволит закольцевать маршрут», – отметил начальник Кировского агентства фирменного транспортного обслуживания Павел Земцов.

Отправленные лесоматериалы пойдут на производство панелей МДФ и ламината.

В состав экспресса вошли вагоны, погруженные на 11 станциях Кировской области. Они прибыли на опорную станцию Яр, где были объединены в состав под специально разработанный график движения.

#грузоперевозки #железная дорога #погрузка гжд
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