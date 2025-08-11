Гюзель Хабутдинова вручила государственные награды семьям военнослужащих СВО

Руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдинова вручила государственные награды – ордена Мужества, медали «За отвагу», медали «За храбрость» II степени и медали Суворова – родным и близким павших в зоне СВО героев.

Передавая награды, она выразила глубокую благодарность за подвиг военнослужащих и заверила семьи в постоянной поддержке со стороны городской администрации.

Память военнослужащих почтили минутой молчания.

Как напоминают в пресс-службе Альметьевского района, в городе с первых дней мобилизации действует оперативный штаб «Своих не бросаем», оказывающий помощь семьям военных. Обратиться в штаб можно по телефону: 8 (8553) 26-01-01.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.