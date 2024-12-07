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СВО 7 декабря 2024 11:57

Гюзель Хабутдинова посетила семьи бойцов СВО, где воспитываются «особенные» дети

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Гюзель Хабутдинова посетила семьи бойцов СВО, где воспитываются «особенные» дети

Исполняющая обязанности руководителя исполкома Альметьевского района РТ Гюзель Хабутдинова и министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров посетили семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
В Альметьевске продолжается декада, посвящённая людям с ограниченными возможностями здоровья.

Гости навестили семью Гилмановых. Младший сын Айдар, ученик 7-го класса школы № 19, несмотря на состояние здоровья, учится на «хорошо» и «отлично», активно участвует в школьных мероприятиях. Глава семьи находится в зоне проведения спецоперации.

В семье Султановых отец также служит на передовой под Донецком. Сын Артур учится в Альметьевской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мама Вера Валериевна рассказала, что мальчик старается самостоятельно выполнять домашние задания. У Артура есть старшая сестра Регина, студентка педагогического института.

Азат Кадыров передал семьям поздравления от Раиса Татарстана Рустама Минниханова и вручил подарки. Гюзель Хабутдинова поблагодарила матерей за труд и заботу, за надёжный тыл для мужей, находящихся в зоне проведения СВО.

Обсуждались меры социальной поддержки, бытовые вопросы, помогающие решать проблемы семей.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

#СВО #помощь #Татарстан
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