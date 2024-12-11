Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гюзель Хабутдинова стала руководителем исполкома Альметьевского района
На 47-й сессии Совета Альметьевского муниципального района депутаты единогласно приняли решение о назначении Гюзель Хабутдиновой на пост руководителя исполнительного комитета района. Ранее с ноября этого года она занимала должность исполняющей обязанности руководителя исполкома. У руля муниципального образования она встала 14 ноября.
Обращаясь к депутатам и коллегам, новый руководитель выразила искреннюю благодарность за оказанное доверие и подчеркнула значимость совместной работы для достижения поставленных целей.
В своем докладе Гюзель Хабутдинова выделила несколько приоритетных направлений работы: разработка и выполнение стратегических планов, направленных на улучшение транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур, повышенное внимание к организации безбарьерной доступной среды, развитие сферы образования и образовательных кластеров.
Кроме того, руководитель акцентировала внимание на улучшении экономических и промышленных показателей.
«Сделать Альметьевский район лучшим местом для реализации возможностей, где каждый сможет комфортно жить и иметь достойную работу. Все наши усилия будут направлены на улучшение качества жизни жителей», — резюмировала Гюзель Хабутдинова.
Напомним, Гюзель Хабутдинова — заслуженный экономист Республики Татарстан. В 2020 году она победила в конкурсе «Руководитель года-2020» в номинации «За высокую конкурентоспособность».
Фото: пресс-служба Альметьевского района
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»