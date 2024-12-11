Гюзель Хабутдинова стала руководителем исполкома Альметьевского района

На 47-й сессии Совета Альметьевского муниципального района депутаты единогласно приняли решение о назначении Гюзель Хабутдиновой на пост руководителя исполнительного комитета района. Ранее с ноября этого года она занимала должность исполняющей обязанности руководителя исполкома. У руля муниципального образования она встала 14 ноября.

Обращаясь к депутатам и коллегам, новый руководитель выразила искреннюю благодарность за оказанное доверие и подчеркнула значимость совместной работы для достижения поставленных целей.

В своем докладе Гюзель Хабутдинова выделила несколько приоритетных направлений работы: разработка и выполнение стратегических планов, направленных на улучшение транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур, повышенное внимание к организации безбарьерной доступной среды, развитие сферы образования и образовательных кластеров.

Кроме того, руководитель акцентировала внимание на улучшении экономических и промышленных показателей.

«Сделать Альметьевский район лучшим местом для реализации возможностей, где каждый сможет комфортно жить и иметь достойную работу. Все наши усилия будут направлены на улучшение качества жизни жителей», — резюмировала Гюзель Хабутдинова.

Напомним, Гюзель Хабутдинова — заслуженный экономист Республики Татарстан. В 2020 году она победила в конкурсе «Руководитель года-2020» в номинации «За высокую конкурентоспособность».

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