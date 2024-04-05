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В Ростовской области в результате взрыва БПЛА пострадали 8 человек
В Морозовском районе Ростовкой области из-за взрыва украинского беспилотника пострадали 8 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
Около полудня сдетонировал один из упавших БПЛА. Травмы получили 8 человек, которые занимались следственными действиями на месте падения беспилотников.
Раненых доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
В Морозовск, по словам губернатора, направлены дополнительные бригады медиков.
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