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СВО 5 апреля 2024 13:35

В Ростовской области в результате взрыва БПЛА пострадали 8 человек

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В Морозовском районе Ростовкой области из-за взрыва украинского беспилотника пострадали 8 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Около полудня сдетонировал один из упавших БПЛА. Травмы получили 8 человек, которые занимались следственными действиями на месте падения беспилотников.

Раненых доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

В Морозовск, по словам губернатора, направлены дополнительные бригады медиков.

#беспилотник
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