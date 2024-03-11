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ГУР Украины объявило о подготовке операции в Крыму
Украина планирует провести серьезную операцию в Крыму, заявил сегодня начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов*. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.
«Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму», — сказал он.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что изоляция Крыма и ослабление находящихся там войск России станет основной целью ВСУ на 2024 год.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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