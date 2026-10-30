Гуменник хочет золото, Муравьева слилась: чего ждать на третьем этапе Гран-при

В эти выходные в Красноярске пройдет третий этап Гран-при России по фигурному катанию. И интриг здесь хоть отбавляй - это и реванш от Гуменника, это и Софья Муравьева после возвращения к Плющенко. Это и форма Двоеглазовой - одного из лидеров отечественной «фигурки». Разбираемся со всеми раскладами в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fsrussia.ru

Гуменник мстит за Питер

За последние полтора года жизнь Петра Гуменника - это совокупность каких-то американских горок. Причем таких, где постоянно надо что-то доказывать. Сначала надо было отвоевать место в сборной на отбор и обыграть всех в России. Тогда он поднял весь зал и заставил рукоплескать даже президента федерации Антона Сихарулидзе. Потом был тот самый прошлогодний отбор на Олимпиаду в Китае - где Петр снова доказал свою состоятельность. А уже в феврале этого - в Милане выступил на главном старте четырехлетия. Стал шестым, но в отличие от Аделии Петросян создал положительный фон после проката.

Потом межсезонье, отдых. И вот - новый сезон. Время, где Петр воспринимается уже как когда-то лыжник Александр Легков: «человек, который может взять медаль везде». Да и тут еще ISU подкинуло благую весть - допустила большинство российских фигуристов в нейтральном статусе, что еще больше подстегнуло Петра.

Правда, его успехи на международной арене этого сезона так себе - он стал шестым на японском Гран-при, причем после короткой программы шел далеко за пределами десятки. Помогли четверные прыжки в произвольной. А на «Мемориале Тена» была бронза. Неделю назад на Гран-при в родном Санкт-Петербурге снова в медалях - на этот раз серебро.

При том, что после короткой он лидировал, но в произвольной на четверном сделал «бабочку» и уступил победу Владиславу Дикиджи. Тут, кстати, отметим, что путевку на Олимпиаду Гуменнику проиграл именно Влад. И сейчас, думаю, мотивации доказать всем и вся у него масса.

Петр Гуменник Фото: fsrussia.ru

Правда, в Красноярск Дикиджи не прилетит. Поэтому, для «Петра Первого» открывается дорога возможностей добыть столь важный титул. Хотя, и кроме Владислава будут те, кто может помешать Гуменнику повесить золото на шею. Список, надо сказать, широчайший. Например, Андрей Мозалев и Артем Ковалев - несколько недель назад они взяли медали на этапе в столице Татарстана. Способны вклиниться в этот золотой бой и Даниил Самсонов с Романом Савосиным - но только если откатают чисто оба проката. Это будет первый Гран-при этого сезона для Николая Угожаева и Григория Федорова, которые уже пробовали себя за рубежом. И конечно, Матвей Ветлугин - фигурист-загадка. Был шестым в Казани. Да и путевку в финал Гран-при себе ещё не обеспечил.

Плющенко дал шанс «нерадивой дочери» российской «фигурки», Двоеглазова и Дзепка

Перед тем, как рассуждать о женском турнире, хотелось бы сказать пару слов о девушке, которая в Красноярск в итоге не приедет - это Софья Муравьева. Она решила перенести свое выступление в Омск, а на этом этапе вместо нее выступит Вероника Яметова. Так вот, Софья в это межсезонье наделала надо сказать шума на всю Россию. Уже потеряв какие-либо шансы и надежды на возвращение на международку, она психанула и отчислилась и из сборной, и ушла из группы Алексея Мишина. А через несколько недель нас официально вернули - и Муравьева, как это бывает в сказках, осталась у «разбитого корыта».

Правда, нашелся тот, кто взялся это все чинить - Евгений Плющенко. Да-да, старый, а теперь уж новый тренер спортсменки. Он посмотрел на фигуристку в Казани, где она стала лишь десятой и решил сжалиться. Остается только надеяться, что этот урок жизни Муравьева усвоила.

Евгений Плющенко и Софья Муравьева Фото: стоп-кадр из трансляции Первого канала

А теперь о тех, кто до Красноярска доберется. Да, без Аделии Петросян, которая уже готовится к Гран-при Китая. Да, без Александры Трусовой. Но зато с победительницей финала Гран-при России прошлого сезона Алисой Двоеглазовой, чемпионкой Budapest Trophy Алиной Горбачевой и одной из сильнейших юниорок мира Софией Дзепкой.

Тут стоит отметить несколько вещей. Первое - у Алисы самый крутой потенциал: вспоминаем прошлый сезон, когда спортсменка заявляла сразу три четверных в произвольной программе. Правда, в этом сезоне форма не блестящая. Алина Горбачева же пока побеждает без ультра-си, но это было на мировой арене, тут этого может не хватить.

И Дзепка на юниорском Гран-при показывала еще более высокие баллы — например, у нее было 213,28 балла. Ну и куда же без Анны Фроловой - она была с серебром в Казани. И тут явно на меньшее не согласится.

А нужны ли вообще этапы Гран-при России после возвращения на международную арену?

Конечно, после того, как российская «фигурка» вернулась в мировое турне, очевидным стал вопрос - нужны ли теперь кому-то этапы Гран-при нашей страны? И тут, как мне кажется, нет однозначного ответа. Всё потому что, если смотреть только с точки зрения финансов, то нет - ведь за победу в той же Казани фигурист получил 250 тысяч рублей (ценник, кстати, сократили вдвое по сравнению с прошлыми годами). А за викторию на турнирах ISU - 1 миллион 700 рублей. Разница очевидна.

Камила Валиева Фото: fsrussia.ru

Но с другой стороны - этапы Гран-при России важны. Например, для молодых спортсменов, которые пока не смогли пробиться и закрепиться в сборной. Или, например, для уроженки Казани Камилы Валиевой, которую опрокинули с получением нейтрального статуса.

Еще один важный пункт - фигурное катание невероятно любимо в нашей стране. И лишать людей отдушины хотя бы раз в год в родном городе увидеть некоторых лучших представителей этого вида спорта - несправедливо.