В Лисичанск и Рубежное доставили две фуры с гуманитарным грузом из Татарстана

Фото: tatarstan.er.ru

Из Казани в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное доставили две фуры с гуманитарным грузом от благотворительного фонда «Нэфис» под эгидой партии «Единая Россия». В составе груза – 33 тонны бытовой химии (44,6 тыс. единиц продукции) на сумму 6,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В отправке приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, депутат Госдумы и учредитель фонда «Нэфис» Ирек Богуславский, а также руководство компании «Нэфис Косметикс». Сегодня груз был разгружен в гуманитарных центрах Луганской народной республики.

Руководитель гумцентра Рубежного Оксана Удовина поблагодарила Татарстан и «Единую Россию» за регулярную поддержку, отметив, что помощь распределяется по заранее сформированным спискам и категориям нуждающихся.

Фото: tatarstan.er.ru

Фонд «Нэфис», созданный Иреком Богуславским в 2023 году, реализует комплексную гуманитарную программу. За два года фонд направил более 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи, а общий объем благотворительной деятельности Богуславского за последние пять лет превысил 1,2 млрд рублей.