Гуманитарный автопробег «Сила единства» прибыл в Казань

Участники межрегионального гуманитарного автопробега «Сила единства» посетили сегодня столицу Татарстана. Как отметил председатель оргкомитета автопробега Александр Беликов, проект призван объединить регионы России для оказания помощи Курской области.

«Наш проект направлен на объединение регионов России в одну цепочку гуманитарной помощи для бойцов СВО, госпиталей и пострадавших в Курской области», – заявил общественник.

Он заметил, что одна большая фура отправлена в Курск. Также Беликов рассказал, что в составе колонны двигаются три автомобиля, которые будут переданы участникам специальной военной операции.

По словам Беликова, у участников проекта изначально был план посетить Татарстан в День памяти и скорби и возложить цветы к Вечному огню.

«Так изначально планировалось. Но наш гуманитарный конвой посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и в каждом регионе мы проводим аналогичные акции», – добавил Беликов.

Участники автопробега присоединились к сегодняшнему возложению цветов в парке Победы, о чем ранее сообщал «Татар-информ».